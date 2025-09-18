19:43, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
دۋبايدا الەمدەگى ەڭ بيىك قوناقۇي اشىلادى
استانا. KAZINFORM - دۋباي 2025 -جىلعى قاراشادا تاعى ءبىر الەمدىك رەكوردتى جاڭارتپاق. قالادا بيىكتىگى 377 مەتر بولاتىن الەمدەگى ەڭ بيىك قوناقۇي ەسىگىن ايقارا اشادى، دەپ حابارلايدى Time Out Dubai.
82 قاباتتى نىسان Dubai Marina اۋدانىندا ورنالاسقان. ول قازىرگى رەكورد يەگەرى - بيىكتىگى 356 مەترلىك Gevora قوناقۇيىن الماستىرادى.
جاڭا قوناقۇيدە 1004 ءنومىر جانە شاتىردا پەيزاجدى باسسەين قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار نىسان گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋگە نيەتتى. ەڭ بيىك پەيزاجدى باسسەين مەن ەڭ بيىك تۇنگى كلۋب اتالىمدارىنا ءوتىنىم بەرىلگەن.
بۇعان دەيىن دۋباي اۋەجايى دا جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتقانى حابارلانعان ەدى.