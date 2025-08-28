ق ز
    20:43, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    پەداگوگيكالىق ماماندىقتا وقيتىن ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى قانشا بولادى

    استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گۇلزات كوبەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، 2020-جىلدان بەرى ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى 2 ەسە وسكەن.

    - جوعارى ءبىلىم قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋداعى ەرەكشەلىكتەردىڭ ءبىرى - بيىل قابىلدانعان «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي ەرىكتى جيناقتاۋ جۇيەسىن ەندىرۋ تۋرالى زاڭ. بۇل زاڭ ستۋدەنتتەردى قولداۋدىڭ قوسىمشا شارالارىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. زاڭ قابىلدانعاننان بەرى، 8 ايدا 35 مىڭعا جۋىق سالىمشىلار «كەلەشەك» جۇيەسىنە تىركەلدى. اكىمدىكتەر، جۇمىس بەرۋشىلەر، ءارتۇرلى قورلار بيىل دا جىلداعىداي مەملەكەتتىك گرانتتاردان باسقا 5 مىڭعا جۋىق گرانت ءبولدى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ۆيتسە-مينيستر ستۋدەنتتەردىڭ ستيپەندياسىنىڭ مولشەرى 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا 2 ەسە ۇلعايتىلعانىن ايتادى.

    - 1-قىركۇيەكتەن باستاپ باكالاۆرلاردىڭ ستيپەندياسى 52372 تەڭگە، پەداگوگيكالىق ماماندىقتار ءۇشىن 84 مىڭ تەڭگە، ماگيسترانتتار ءۇشىن 117098 تەڭگە، ال دوكتورانتتار ءۇشىن 262500 تەڭگە بولادى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.

    ايتا كەتەيىك، وڭتۇستىك قازاقستان جوعارى مەديتسينالىق كوللەدجىندە بەس جىل بويى ستۋدەنتتەردىڭ ستيپەنديالارى زاڭسىز جۇمسالعانى بەلگىلى بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
