پەداگوگتەرگە قۇرمەتسىزدىك تانىتقاندار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنىڭ قارساڭىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارىمەن، قالا جانە اۋدان اكىمدەرىمەن، سونداي-اق ءبىلىم باسقارمالارى مەن بولىمدەرىنىڭ باسشىلارىمەن كەڭەس وتكىزدى.
كەزدەسۋدە ق ر «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭىنىڭ ورىندالۋى تالقىلاندى. كەڭەستە مينيستر مەملەكەت تاراپىنان ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ، پەداگوگتەردى قولداۋ جانە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا اۋقىمدى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا مۇعالىمدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، پەداگوگتەرگە ءوز قىزمەتىنە سايكەس كەلمەيتىن مىندەتتەردى جۇكتەمەۋ تۋرالى ەرەكشە اتاپ ءوتتى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ تاراپىنان زاڭ ورەسكەل بۇزىلعان جاعدايدا، پروكۋراتۋرا ورگاندارى ارالاسۋى ءتيىس. سونداي-اق بالالارعا قاتىستى بولعان قايعىلى وقيعالار ءۇشىن دە مۇعالىمدەردى جازالاۋ - ورىنسىز، - دەدى عاني بەيسەمبايەۆ.
سوڭعى جىلدارى جاعداي ەداۋىر جاقسارعان. 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا زاڭبۇزۋشىلىقتار سانى ءۇش ەسە ازايدى. الايدا ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى حابارلاعانداي، بۇل ماسەلە كەيبىر وڭىرلەردە ءالى دە ساقتالىپ وتىر. ەڭ جيى كەزدەسەتىن جاعدايلار - مۇعالىمدەردى ءوز مىندەتىنەن تىس جۇمىستارعا تارتۋ، ولاردىڭ ار-نامىسىنا تيۋ، بيلەت ساتىپ الۋعا نەمەسە ءتۇرلى ءىس-شارالارعا قاتىسۋعا ماجبۇرلەۋ. كەڭەس بارىسىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسشىلارىنا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 2019-جىلى قابىلدانعان ق ر «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭىنىڭ نەگىزگى نورمالارى جان-جاقتى ءتۇسىندىرىلدى.
بۇل زاڭدا مۇعالىمدەردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتۋ، نەگىزسىز تەكسەرۋلەر مەن پەداگوگكە ءتان ەمەس فۋنكتسيالارعا جول بەرمەۋ، سونداي-اق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدىڭ قۇقىقتىق تەتىكتەرى قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، پەداگوگتەرگە قۇرمەتسىزدىك تانىتقاندار ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 409-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
سونىمەن قاتار زاڭدا پەداگوگتەردىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى ناقتى ايقىندالعان. ولاردىڭ قاتارىندا ساپالى ءبىلىم بەرۋ مەن تاربيەلەۋ، بالانىڭ قۇقىقتارىن قۇرمەتتەۋ، پەداگوگيكالىق ەتيكانى ساقتاۋ، كاسىبي قۇزىرەتتىلىگىن ۇنەمى جەتىلدىرۋ جانە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بار.
كەڭەستى قورىتىندىلاي كەلە، مينيستر مۇعالىمدى قورعاۋ ارقىلى ءبىز بالانىڭ ساپالى ءبىلىم الۋ قۇقىعىن قامتاماسىز ەتەتىنىمىزدى اتاپ ءوتتى. بارلىق مەملەكەتتىك ورگان «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭدى ورىنداۋعا مىندەتتى.
بۇل رەتتە وڭىرلىك ءبىلىم باسقارمالارى مەن اۋماقتىق دەپارتامەنتتەر زاڭ تالاپتارىن تۇسىندىرۋمەن قاتار، ولاردىڭ ناقتى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى ساقتاۋ بارشاعا ورتاق ءارى مىندەتتى تالاپ بولۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، «پەداگوگيكالىق يدەيالار پانوراماسى - 2025» بايقاۋىنىڭ اياقتالۋىنا 1 اپتا قالدى.
جاڭا وقۋ جىلىندا 30 مىڭنان استام پەداگوگ بىلىكتىلىگىن ارتتىرادى.