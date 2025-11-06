داستان ساتپايەۆ قازاقستاندا ەڭ قىمبات ويىنشى اتاندى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز جانە قازاقستان پرەمەر-ليگاسىنىڭ ەڭ قىمبات ويىنشىسى بولىپ 17 جاستاعى داستان ساتپايەۆ تانىلدى.
Transfermarkt قازاقستان پرەمەر-ليگاسى نارىقتىق قۇنىن جاڭارتۋ جۇرگىزدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا داستان ساتپايەۆ پرەمەر-ليگانىڭ ەڭ قىمبات ويىنشىسى مارتەبەسىنە يە بولدى جانە قازاقستاننىڭ ەڭ قىمبات ويىنشىسى رەيتينگىندە كوش باسىنا شىقتى. قازىر داستاننىڭ ترانسفەرلىك قۇنى 3 ميلليون ەۋروعا جەتتى.
ەندىگى كەزەكتە 2026 -جىلدىڭ تامىز ايىندا انگليانىڭ «چەلسي» كلۋبىنىڭ تولىققاندى ويىنشىسى اتاناتىن «قايراتتىڭ» 17 جاستاعى تالانتى رەيتينگ بويىنشا رەسەي چەمپيوناتىنىڭ ءۇش وكىلى باحتيەر زاينۋتدينوۆ (2,8 ميلليون ەۋرو)، نۇرالى ءالىپ (2,5 ميلليون ەۋرو) يجانە ماكسيم سامورودوۆتى (2,5 ميلليون ەۋرو) ارتتا قالدىرىپ وتىر.
Transfermarkt مالىمەتىنە سايكەس داستان ساتبايەۆ ەلىمىز، «قايرات»، قازاقستان پرەمەر- ليگاسى ەڭ قىمبات ويىنشىسى رەتىندە الدىڭعى ورىندا تۇر. ال بۇكىل الەم بويىنشا 2018 -جىلعى دۇنيەگە كەلگەن فۋتبولشىلار اراسىندا 15، الەمنىڭ ورتالىق شابۋىلشىلارى قاتارىندا 463 -ورىنعا تابان تىرەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن داستان ساتپايەۆ 16 جاسقا دەيىنگى فۋتبولشىلار اراسىندا الەمنىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتاندى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت