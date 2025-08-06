ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:05, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    دارىگەرلەر بوسانۋ كەزىندە نارەستەنىڭ قولىن جۇلىپ العان

    استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى 30 -شىلدەدە حاريانا شتاتىنىڭ مانديحەرا قالاسىنداعى اۋرۋحانادا بولعان وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ باستادى. وندا دارىگەردىڭ قاتەلىگىنەن جاڭا تۋعان ءسابيدىڭ قولى جۇلىنىپ كەتكەن.

    Үндістанда дәрігерлер босану кезінде нәрестенің қолын жұлып алған
    Фото: Report.az

    بۇل تۋرالى The Times of India باسىلىمى حابارلادى، دەپ جازادى Report.az.

    باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بوسانۋ كەزىندە مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ شامادان تىس دورەكى ارەكەتىنەن نارەستەنىڭ ءبىر قولى تولىقتاي جۇلىنىپ كەتكەن. ءسابي امان قالعان جانە كورشىلەس قالاداعى باسقا كلينيكاعا اۋىستىرىلعان.

    اتالعان وقيعاعا بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلىپ، اۋرۋحانادا بەكىتىلگەن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ستاندارتتارى مەن ءۇندىستان كونستيتۋتسياسىندا كەپىلدىك بەرىلگەن ءومىر ءسۇرۋ جانە دەنساۋلىق قۇقىعىنىڭ بۇزىلعانى انىقتالدى.

    - بۇدان بولەك، كوميسسيا بالانىڭ قولىنىڭ نە سەبەپتى جۇلىنعانىنا بايلانىستى ناقتى تۇسىنىكتەمە مەن نارەستەگە جاسالعان ەم-دوم جانە وڭالتۋ شارالارى تۋرالى مالىمەت بەرۋدى تالاپ ەتتى، - دەلىنگەن حاباردا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءۇندىستان تۇرعىنىنان بۇرىن-سوڭدى كەزدەسپەگەن جاڭا قان توبى تابىلعانىن جازدىق.

    اۆتور

    جاراسقان نۇرىبايەۆ

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار