دارىگەرلەر بوسانۋ كەزىندە نارەستەنىڭ قولىن جۇلىپ العان
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى 30 -شىلدەدە حاريانا شتاتىنىڭ مانديحەرا قالاسىنداعى اۋرۋحانادا بولعان وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ باستادى. وندا دارىگەردىڭ قاتەلىگىنەن جاڭا تۋعان ءسابيدىڭ قولى جۇلىنىپ كەتكەن.
بۇل تۋرالى The Times of India باسىلىمى حابارلادى، دەپ جازادى Report.az.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بوسانۋ كەزىندە مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ شامادان تىس دورەكى ارەكەتىنەن نارەستەنىڭ ءبىر قولى تولىقتاي جۇلىنىپ كەتكەن. ءسابي امان قالعان جانە كورشىلەس قالاداعى باسقا كلينيكاعا اۋىستىرىلعان.
اتالعان وقيعاعا بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلىپ، اۋرۋحانادا بەكىتىلگەن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ستاندارتتارى مەن ءۇندىستان كونستيتۋتسياسىندا كەپىلدىك بەرىلگەن ءومىر ءسۇرۋ جانە دەنساۋلىق قۇقىعىنىڭ بۇزىلعانى انىقتالدى.
- بۇدان بولەك، كوميسسيا بالانىڭ قولىنىڭ نە سەبەپتى جۇلىنعانىنا بايلانىستى ناقتى تۇسىنىكتەمە مەن نارەستەگە جاسالعان ەم-دوم جانە وڭالتۋ شارالارى تۋرالى مالىمەت بەرۋدى تالاپ ەتتى، - دەلىنگەن حاباردا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءۇندىستان تۇرعىنىنان بۇرىن-سوڭدى كەزدەسپەگەن جاڭا قان توبى تابىلعانىن جازدىق.
اۆتور
جاراسقان نۇرىبايەۆ