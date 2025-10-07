دارىگەردىڭ ناۋقاستى قاراۋىنا 15 مينۋت جەتكىلىكتى مە - مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا دارىگەرلەردىڭ ناۋقاستى قاراۋ ۋاقىتىن ۇزارتۋ ماسەلەسىمەن 2024 -جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى.
قازىر دارىگەرلەردىڭ ءارتۇرلى جۇيەدە جەكە-جەكە جۇمىس ىستەۋ فاكتىلەرى بار. بىلتىر بىرنەشە مەديتسينالىق-اقپاراتتىق جۇيەلەردى بىرىكتىرۋ ارقىلى دارىگەرلەردىڭ جۇمىس ۋاقىتى 40 پايىزعا ازايعان.
- ەكىنشى ماسەلە، ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە وسى جۇمىستاردى جۇكتەۋ ماسەلەسى بۇيرىقپەن بەكىتىلدى. بۇگىنگى تاڭدا بارلىعىن جاسادىق دەپ ايتا المايمىز، ءالى دە جۇمىس كوپ. جىل اياعىنا دەيىن قازاقستاندىقتاردىڭ بارلىق دەرەكتەرى ۇلكەن ۇلتتىق قويماعا جيناقتالادى. بۇگىنگى تاڭدا 80 پايىزدان استام اقپارات سوعان جيناقتالدى. سودان سوڭ تولىعىمەن ينتەگراتسيا جاساۋدى كەلەر جىلدىڭ ءبىرىنشى كۆارتالىندا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ودان كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسى اياسىندا مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اقپاراتتاندىرۋ جۇيەسى دايىندالىپ، ەنگىزىلەدى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ماسەلەسى قارالدى.
2027 -جىلى ءمامس قاراجاتى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋ كوزىنە اينالادى.