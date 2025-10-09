دارىگەرگە سيرەك قارالاتىن ادامداردىڭ مەديتسينالىق تاريفى 20 پايىز قىسقارادى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ ديرەكتورى گۇلجان شايحىبەكوۆا استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتتارىنا 2026-جىلى كۇشىنە ەنەتىن جاڭا بۇيرىقتىڭ سالدارى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- كەلەر جىلى ءبىزدى نە كۇتىپ تۇر؟ 2026-جىل - ءبىرىڭعاي پاكەتكە كوشەتىن جىل. مەديتسينالىق كومەكتىڭ نەگىزگى كولەمى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا كوشەدى. سايكەسىنشە بىزگە حالىقتى بارىنشا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىمەن قامتۋ كەرەك. بىزدە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىندە جاڭا قابىلدانعان بۇيرىق تۋرالى جەكە وتىرىس بولدى. ول بۇيرىقتا كەيىنگى 12 ايدىڭ ىشىندە ءوزى بەكىتىلگەن ەمحاناعا باس سۇقپاعان ءاربىر تۇلعاعا، ول بالا بولسا دا، ەرەسەك ادام بولسا دا، جان باسىنا شاققانداعى كەشەندى نورماتيۆ بويىنشا 80 پايىز عانا تاريف تولەۋ كوزدەلگەن، ياعني تاريف 20 پايىز تومەندەيدى. ال ەمحانا بەكىتىلگەنىمەن مەديتسينالىق ساقتاندىرىلماعان ءاربىر تۇرعىن ءۇشىن تولەنەتىن تاريف 10 پايىز تومەندەيدى، - دەدى ول.
قور وكىلى ول شەشىمنىڭ قازىردىڭ وزىندە قارجىلاندىرۋ بويىنشا پروبلەماسى بار ەمحانالارعا اۋىر تيەتىنىن ايتادى.
- مۇنداي شەشىم ءار ەمحانا وزىنە بەكىتىلگەن پاتسيەنتتەردى باقىلاۋىن كۇشەيتسىن دەگەن نيەتپەن قابىلدانىپ وتىرعان شىعار. ەكىنشىدەن، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى ارقىلى حالىقتى مەيلىنشە كوبىرەك قامتۋ ءۇشىن قابىلدانىپ وتىرسا كەرەك. بىزدە 5-6 ەمحانا بار. ولاردىڭ حالىقتى قامتۋ كورسەتكىشى وتە تومەن. قالا بويىنشا ورتاشا قامتۋ دەڭگەيى 83,6 پايىز بولسا، اتالعان ەمحانالاردا قامتىلعان حالىقتىڭ ۇلەسى 76-80 پايىز كولەمىندە عانا. وسىنداي ەمحانالار جىل اياعىنا قاراي قارجىدان تارلىق كورىپ قالۋى مۇمكىن. ال ەگەر كرەديتورلىق بەرەشەگى بولسا، ءتىپتى ارتۋى مۇمكىن. بۇل 8، 13، 14-ەمحانا سياقتى مەكەمەلەر، - دەدى گۇلجان شايحىبەكوۆا.
ءماسليحات دەپۋتاتتارى بۇل بۇيرىقتىڭ كۇشىن جويۋ ماسەلەسىن ءماجىلىس دەڭگەيىندە كوتەرۋ كەرەك دەگەن بايلامعا كەلدى.
ءبىرى مۇنداي بۇيرىقتى ءار ناۋقاستى ەمحاناعا فورمالدى جولمەن كەلتىرۋ ارقىلى اينالىپ وتۋگە بولاتىنىن ايتسا، ەكىنشىلەرى دارىگەرلەردى ءوز مىندەتىنە كىرمەيتىن باسى ارتىق شارۋامەن جۇكتەۋگە ەشكىمنىڭ حاقى جوق دەگەن وي ايتتى.
ايتا كەتەيىك، 7-قازانداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ كەلەر جىلى تۇرمىسى تومەن ازاماتتار مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىمەن بيۋجەت ەسەبىنەن قامتىلاتىنىن ايتقان ەدى.