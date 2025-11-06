«دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كونكۋرستىق كوميسسيانىڭ قورىتىندى وتىرىسى ءوتتى. كوميسسيا جۇمىسىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قاتىستى.
بيىل سىيلىققا 300-دەن استام ۇمىتكەر ۇسىنىلىپ، ولاردىڭ 294- ءى كوميسسيادا قارالدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە اتالعان بايقاۋ جەڭىمپازدارى «عىلىم» نوميناتسياسى بويىنشا 64، «ديزاين جانە بەينەلەۋ ونەرى» - 19، «سپورت» - 27، «تەاتر جانە كينو» - 41، «ەسترادا» - 13، «جۋرناليستيكا» - 16، «حالىق شىعارماشىلىعى» - 41، «قوعامدىق قىزمەت» - 31، «ادەبيەت» - 15، «كلاسسيكالىق مۋزىكا» - 27 ۇمىتكەردىڭ اراسىنان تاڭدالدى.
كوميسسيانىڭ قۇرامىندا 37 مۇشە بولدى. ولاردىڭ قاتارىنا دەپۋتاتتار، ساياساتكەرلەر، قوعام بەلسەندىلەرى، مادەنيەت، ونەر، مەديا جانە سپورت قايراتكەرلەرى ەندى.
ايدا بالايەۆا كوميسسيا مۇشەلەرىنە اتقارعان قىزمەتى ءۇشىن العىس ايتىپ، ولاردىڭ ءادىل جانە وڭ شەشىم قابىلداعانىنا سەنىم ءبىلدىردى.
جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى 25 -قاراشا كۇنى وتەدى. «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىنا ديپلوم، توسبەلگى جانە اقشالاي سىياقى تابىستالادى.
«دارىن» سىيلىعى 1992 -جىلى تالانتتى جاستاردى عىلىمي، شىعارماشىلىق، قوعامدىق قىزمەتى مەن سپورتتاعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.