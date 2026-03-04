د. ترامپتىڭ «سوعىس وكىلەتتىگى» شەكتەلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپتىڭ سوعىس جۇرگىزۋ وكىلەتى شەكتەلۋى مۇمكىن. سەبەبى ا ق ش كونگرەسىندە يرانعا قارسى ارەكەت بويىنشا الاڭداۋشىلىق كۇشەيدى. سەناتتاعى دەموكراتتار اق ءۇي اكىمشىلىگىنىڭ بۇل سوعىستا ناقتى ماقساتى جوق ەكەنىن ايتىپ، قاقتىعىس ۇزاق سوزىلىپ، باقىلاۋدان شىعىپ كەتۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتتى.
سەناتورلار جابىق بريفينگتەن كەيىن قازىرگى وپەراتسيانىڭ سالدارى ليۆياداعى اسكەري ناۋقاننان دا اۋىر بولۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتتى. ولار جاعدايدى يراكتاعى سوعىستىڭ العاشقى كەزەڭىمەن سالىستىرىپ، كەزدەسۋدە اسكەري تاكتيكا باياندالعانىمەن يرانعا قاتىستى ۇزاقمەرزىمدى ساياسي ماقساتتار تۇسىندىرىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى. ءتىپتى ا ق ش اسكەرى يران اۋماعىنداعى قۇرلىقتىق وپەراتسياعا ارالاسۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەتىندەرىن جەتكىزدى.
چاك شۋمەر، ا ق ش سەناتىنداعى دەموكراتتار كوشباسشىسى:
- بەرىلگەن جاۋاپتار كوڭىل كونشىتپەيدى. اكىمشىلىكتىڭ ماقساتتارى ۇنەمى وزگەرىپ تۇرادى. ناقتى جوسپار بولماعان جاعدايدا اسكەري وپەراتسيا بىرتىندەپ ۇلعايىپ كەتە مە دەپ الاڭدايمىن. مۇنىڭ سوڭى ۇزاققا سوزىلعان سوعىسقا ۇلاسۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل ماسەلەنى قوعامدا اشىق تالقىلاۋ كەرەك.
ريچارد بليۋمەنتال، ا ق ش سەناتورى:
- وسى بريفينگتەن كەيىن ا ق ش اسكەرىنىڭ قۇرلىقتاعى وپەراتسياعا تارتىلۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىعىم كۇشەيدى. اكىمشىلىكتىڭ ناقتى ۇستانىمدارى ءالى دە تۇسىنىكسىز. بۇل تۋرالى تەك كونگرەسكە عانا ەمەس، بۇكىل امەريكالىق قوعامعا اشىق اقپارات بەرىلۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، سەنات سارسەنبى كۇنى، ال وكىلدەر پالاتاسى بەيسەنبىدە پرەزيدەنتتىڭ كونگرەستىڭ رۇقساتىنسىز يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەرىن شەكتەۋگە باعىتتالعان قاراردى داۋىسقا سالادى. ەگەر قۇجات قابىلدانسا، اق ءۇي باسشىسىنىڭ تەگەرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەردى كونگرەستىڭ ارنايى رۇقساتىنسىز جالعاستىرۋى شەكتەلەدى. بۇل دونالد ترامپتىڭ سوعىس جۇرگىزۋ وكىلەتتىگىن ساياسي ءارى زاڭدىق تۇرعىدا ازايتادى.
24.kz