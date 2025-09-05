د. ترامپ ەۋرووداققا شۇيلىكتى
استانا. قازاقپارات- ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەۋروپالىق وداققا شۇيلىكتى. داۋدىڭ باسى - ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ رەسەيلىك مۇنايدى ساتىپ الۋىندا.
مۇنى نەمىستىڭ Bild باسىلىمى جازدى. پاريجدە وتكەن كەزدەسۋدەن سوڭ ۋكراينانى قولدايتىن «نيەتتىلەر كواليتسياسىنا» كىرەتىن ەل باسشىلارى پرەزيدەنت ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. الايدا تاراپتار اراسىنداعى اڭگىمە قىزۋ پىكىرتالاسقا ۇلاسقان.
ەۋروكوميسسيا باسشىسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن: «رەسەيدىڭ قارا التىنىن سلوۆاكيا مەن ۆەنگريا عانا يمپورتتايدى»، - دەپ ايتقان. الايدا، امەريكا باسشىسى ۇيىمعا مۇشە ەلدەر رەسەيلىك مۇنايدان تولىقتاي باس تارتۋى قاجەت دەپ سانايدى.
ەۋرووداق ۆاشينگتوندى ماسكەۋگە قارسى سانكسيا سالۋ جونىندە ورتاق جۇمىس توبىن قۇرۋعا شاقىردى. ءبىراق اق ءۇي باسشىسى ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق.
24.kz