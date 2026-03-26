21:28, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
د. ترامپ قىتايعا مامىر ايىندا بارادى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ قىتايعا مامىر ايىندا بارۋى ىقتيمال. اق ۇيگە سىلتەمە جاساعان «رەيتەر» اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى ەندى 14-15- مامىرعا جوسپارلانىپ وتىر.
بەيجىڭگە ترامپپەن بىرگە جۇبايى مەلانيا بارماق. سونىمەن قاتار بيىل قىتاي باسشىسى شي جينپيڭ دە جۇبايىمەن ۆاشينگتونعا اتباسىن بۇرادى دەگەن اقپارات بار. ءبىراق ولاردىڭ ناقتى قاشان باراتىنى بەلگىسىز.
ساراپشىلاردىڭ سوزىنە سۇيەنسەك، ترامپتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ۇشاق بولشەكتەرىنىڭ ساۋداسى بويىنشا كەلىسىمدەر جاسالادى جانە تايۆان ماسەلەسى دە تالقىلانادى. نەگىزى بۇل ساپار ناۋرىز ايىنىڭ اياعىنا جوسپارلانعان ەدى. ءبىراق يرانداعى سوعىسقا بايلانىستى كەيىنگە قالدى.
