18:46, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
د. ترامپ: كۋباعا كەزەك كەلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش يراننان كەيىن كۋبانى اينالدىرادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ وسىلاي دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، يسلام مەملەكەتىندەگى اسكەري وپەراتسيا اياقتالعان سوڭ، ۆاشينگتون كۋباعا قاتىستى ارەكەت ەتۋدىڭ باعىت-باعدارىن انىقتاۋعا كىرىسەدى.
«بۇل تەك ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندەگى ماسەلە»، - دەدى ول. قۇراما شتاتتار ەنگىزگەن ەكونوميكالىق، ساۋدا جانە قارجىلىق بلوكادا سالدارىنان كۋبادا ەكونوميكالىق جانە ەنەرگەتيكالىق داعدارىس ۋشىعىپ تۇر. 29-قاڭتار كۇنى دونالد ترامپ گاۆاناعا مۇنايدى تىكەلەي نەمەسە جاناما تۇردە جەتكىزەتىن ەلدەردىڭ يمپورتىنا باج سالىعىن ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
24.kz