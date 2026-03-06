ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    د. ترامپ: كۋباعا كەزەك كەلدى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش يراننان كەيىن كۋبانى اينالدىرادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ وسىلاي دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، يسلام مەملەكەتىندەگى اسكەري وپەراتسيا اياقتالعان سوڭ، ۆاشينگتون كۋباعا قاتىستى ارەكەت ەتۋدىڭ باعىت-باعدارىن انىقتاۋعا كىرىسەدى.

    Фото: Report

     «بۇل تەك ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندەگى ماسەلە»، - دەدى ول. قۇراما شتاتتار ەنگىزگەن ەكونوميكالىق، ساۋدا جانە قارجىلىق بلوكادا سالدارىنان كۋبادا ەكونوميكالىق جانە ەنەرگەتيكالىق داعدارىس ۋشىعىپ تۇر. 29-قاڭتار كۇنى دونالد ترامپ گاۆاناعا مۇنايدى تىكەلەي نەمەسە جاناما تۇردە جەتكىزەتىن ەلدەردىڭ يمپورتىنا باج سالىعىن ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

     24.kz 

