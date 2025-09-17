د. ترامپ باسپا سوزگە سوعىس اشتى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ The New York Times گازەتىن سوتقا بەردى. ونىڭ ۇستىنە 15 ميلليارد دوللار وتەماقى تالاپ ەتىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى. ول The New York Times- ءتى ءوز ار- ۇجدانىنا نۇقسان كەلتىردى، جالا جاپتى دەپ ايىپتايدى. سوسىن ءوزىن سىناعان باسپا ءسوز قۇرالدارىن «فەيك»، ياعني جالعان جاڭالىقتار تاراتادى دەيدى. ولاردىڭ اراسىندا ABC جانە Washington Post گازەتتەرىنىڭ جۋرناليستەرى دە بار.
بۇعان دەيىن، ترامپ CBS تەلەارناسى مەن Paramount Global مەدياحولدينگىنە، سونداي-اق Wall Street Journal گازەتىنە قارسى سوتقا شاعىم تۇسىرگەن بولاتىن. ال بۇل جولى New York Times باسىلىمىن «ەل تاريحىنداعى ەڭ ناشار گازەتتەردىڭ ءبىرى» دەپ شۇيلىكتى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- بۇگىن مەن The New York Times گازەتىنە قارسى 15 ميلليارد دوللار كولەمىندە سوتقا تالاپ ارىز بەردىم. بۇل باسىلىم ەلىمىزدىڭ تاريحىنداعى ەڭ ءساتسىز اقپارات قۇرالدارىنىڭ ءبىرى. ول ءىس جۇزىندە راديكالدى سولشىل دەموكراتيالىق پارتيانىڭ ۇنىنە اينالدى. New York Times جىلدار بويى مەن تۋرالى، وتباسىم مەن كاسىبىم، سونداي-اق «امەريكا بارىنەن بۇرىن» قوزعالىسى مەن جالپى ەلىمىز جايلى جالعان اقپارات تاراتىپ كەلەدى. ەندى بۇل توقتاتىلادى.