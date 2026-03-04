د. ترامپ: ا ق ش ورمۋزداعى تانكەرلەردى قورعايدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى قاجەت بولعان جاعدايدا ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن تانكەرلەردى قورعايدى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ Truth Social جەلىسىندە مالىمدەدى.
اق ءۇي باسشىسى: «الەم ەلدەرىنە تاسىمال ۇزىلمەيدى»، - دەيدى. بۇعان قوسا، پرەزيدەنت پارمەنىمەن پارسى شىعاناعى ارقىلى وتەتىن تەڭىز ساۋداسىن قارجىلىق تۇرعىدان قورعاۋ ءۇشىن ا ق ش- تىڭ دامۋ قارجىلاندىرۋ كورپوراتسياسىنا ارنايى ساقتاندىرۋ مەن كەپىلدىك بەرۋ تاپسىرىلدى. سونداي-اق دونالد ترامپ يرانداعى سوعىسقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- يرانداعى اسكەري وپەراتسيانىڭ ەڭ قولايسىز سسەناريى - ولاردىڭ اسكەري الەۋەتىن جويعاننان كەيىن، بيلىك باسىنا بۇرىنعىداي تۇلعانىڭ كەلۋى. ارينە ءبىز مۇنى قالامايمىز. بەس جىلدان كەيىن «ءبارىن وزگەرتۋ ءۇشىن ارەكەت ەتتىك، ءبىراق ناتيجە شىقپادى» دەپ وكىنەتىندەي جاعداي بولماسا دەيمىز. ءبىز ول جەردە حالىق مۇددەسىن ويلايتىن، ەلدى دامىتاتىن ادامنىڭ كەلگەنىن قالايمىز. ال حالىقتىڭ ءوزى قالاي شەشەتىنى ۋاقىت ەنشىسىندە. ءبىز ولارعا «ازىرگە كوشەگە شىقپاڭدار، نارازىلىق بىلدىرۋگە اسىقپاڭدار» دەدىك. قازىر اۋەدەن سوققى جاسالىپ جاتىر.
دونالد ترامپ بۇل ۇستانىمىن اق ۇيگە گەرمانيا كانسلەرى ارنايى كەلگەن ساتتە مالىمدەدى. ول فريدريح مەرسكە نەمىس اسكەري بازالارىنىڭ اۋماعىنا ا ق ش اۋە كۇشتەرىنىڭ قونۋىنا مۇمكىندىك جاساعانى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى. ال ا ق ش اسكەريلەرىن قولداماعان يسپانياعا كىجىنىپ، مادريد پەن ۆاشينگتون اراسىنداعى ساۋدا بايلانىسىن ۇزۋگە پارمەن بەردى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- يسپانيا ءوزىن وتە قولايسىز قىرىنان كورسەتتى. سوندىقتان مەن سكوتت بەسسەنتكە يسپانيامەن بارلىق ەكونوميكالىق بايلانىستاردى توقتاتۋدى تاپسىردىم. مەنىڭ ۇسىنىسىممەن ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلدەرى قورعانىس شىعىندارىن 5 پايىزعا دەيىن ارتتىرۋعا كەلىستى. ال يسپانيا بۇعان قوسىلمادى. ولاردىڭ بۇل قادامى دوستىققا جاتپايدى. يسپانيا - ناتو ىشىندە قورعانىس شىعىندارىن 5 پايىزعا ارتتىرۋعا كەلىسپەگەن جالعىز ەل بولدى. سوندىقتان ءبىز يسپانيامەن ساۋدا قاتىناستارىن توقتاتامىز.
