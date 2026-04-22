ءيتتىڭ ەركەگى باقاي، ۇرعاشىسى اقاي دەپ اتالادى: قازاق ەتنوگرافياسى قۇندى جيناقپەن تولىقتى
استانا. قازاقپارات- قازاق ەتنوگرافياسى تاعى ءبىر قۇندى جيناقپەن تولىقتى. بۇگىن باس قالاداعى ۇلتتىق كىتاپحانادا بەلگىلى قالامگەر تورەحان مايباستىڭ «قازاق حالقىنىڭ كومەسكىلەنگەن ەتنوگرافياسى» اتتى كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى.
7 بولىمنەن تۇراتىن تۋىندىدا ەل اراسىندا ۇمىت بولعان تاقىرىپتار قاۋزالادى. ماسەلەن، ءبىر توپ قاسقىردى ءۇيىر ەمەس، اۋەك دەيدى. ال ءيتتىڭ ەركەگى باقاي، ۇرعاشىسى اقاي دەپ اتالادى. دۇرىس تولعاقپەن كەلگەن ەر بالانى قازاق - ات ۇستار، قىز بالانى - قىرىق جەتى دەيدى. ال اسا تولعاقپەن كەلگەن ەر - تۇرار، قىز بالا - وتىز جەتى دەگەن ءسوز بار. مۇنىڭ ءبارى تورەحان مايباستىڭ تىڭ تۋىندىسىندا جازىلعان. جازۋشى قازاقتىڭ ەتنوگرافياسىن تۇگەندەيتىن جيناقتى جازۋعا 11 جاسىنان باستاپ اقپارات جيناعان.
«قازاق حالقىنىڭ كومەسكىلەنگەن ەتنوگرافياسى» كىتابىندا ۇلتتىڭ ۇمىت بولا باستاعان سالت-ءداستۇرى، ادەت-عۇرپى مەن تۇرمىس-تىرشىلىگى تەرەڭ زەرتتەلىپ، ەتنوگرافيالىق دەرەكتەر ارقىلى قايتا جاڭعىرتىلادى.
