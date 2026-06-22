ءۇندىستاندىق جاستار ەلدىڭ ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-دەلي قالاسىنىڭ ورتالىعىندا «Cockroach Janta Party» («تاراقان حالىق پارتياسى» ) اتتى جاستار قوزعالىسىنىڭ مۇشەلەرى لاگەر قۇرىپ، پوليتسيانىڭ تالاپتارىنا قاراماستان كەتۋدەن باس تارتتى. جاستار ءۇندىستاننىڭ ءبىلىم ءمينيسترى دحارمەندرا پرادحاننىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
قوزعالىستى جاقىندا بوستون ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداپ، ەلگە ورالعان 24 جاستاعى ابحيدجيت ديپكە باسقارادى. ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى نارازىلىقتى كوشەگە شىعىپ تانىتۋ قاجەت دەپ شەشىم قابىلداعان. جاستاردى بىرىكتىرۋگە سەبەپ بولعان نەگىزگى ماسەلە - ەمتيحان تاپسىرمالارىنىڭ جەلىدە تاراپ كەتۋى جانە قابىلداۋ ەمتيحاندارىن وتكىزۋ كەزىندەگى زاڭبۇزۋشىلىقتار.
قوزعالىستىڭ تاريحى كۇتپەگەن جەردەن باستالعان. ءۇندىستان جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى ءبىر پىكىرتالاستا جاستاردى تاراقاندارمەن سالىستىرعان.
- ەگەر بارلىق تاراقان بىرىگىپ كەتسە شە؟ - دەپ ديپكە X جەلىسىندە جاۋاپ جازعان.
وسى جازبا بىردەن ۆيرۋسقا اينالدى. بۇگىندە قوزعالىستىڭ Instagram پاراقشاسىندا 22 ميلليوننان استام جازىلۋشى بار - بۇل ەلدەگى بيلەۋشى پارتيادان ەكى ەسە كوپ.
شامامەن 1,4 ميلليارد حالقى بار ءۇندىستاننىڭ جارتىسىنا جۋىعى 25 جاستان كىشى. سوڭعى ايلاردا ەلدە ەمتيحان تاپسىرمالارىنىڭ تارالۋى مەن قابىلداۋ ەمتيحاندارىنداعى بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى بىرنەشە جانجال قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
نيۋ-دەليدەگى العاشقى اكسيادان كەيىن (6-ماۋسىم) نارازىلىقتار مۋمباي، بانگالور جانە ناگپۋر قالالارىنا تارادى.
قوزعالىستىڭ قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى - 18 جاستاعى ساچين كۋمار. ءول بىر جىل بويى ەلدەگى باستى مەديسينالىق ەمتيحانعا دايىندالعان، ءبىراق تاپسىرمالار تارالىپ كەتكەنى انىقتالعاننان كەيىن ناتيجەلەرى جويىلعان.
- بۇل مەنى كۇيرەتتى. ستۋدەنتتەر دەپرەسسياعا تۇسەدى، ءبىراق ەشكىم ءمان بەرمەيدى، - دەيدى ول.
كۋمار وقۋىن جالعاستىرماعان، ال وتكەن دەمالىس كۇندەرى شامامەن 1,7 ميلليون تالاپكەر قايتا ەمتيحان تاپسىرعان كەزدە ول لاگەردە قالۋدى تاڭداعان.
جاعدايدى ۋشىقتىرعان تاعى ءبىر فاكتور - العاشقى ەمتيحان مەن قايتا تاپسىرۋ ارالىعىندا وننان استام ستۋدەنتتىڭ ءوز-وزىنە قول جۇمساعانى تۋرالى حابارلار. بيلىك Telegram مەسسەندجەرىنىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا شەكتەگەن، سەبەبى ەمتيحان ماتەريالدارى سول ارقىلى تاراتىلعان بولۋى مۇمكىن، ءبىراق سىنشىلار بۇل شارانى جەتكىلىكسىز دەپ ەسەپتەيدى.
دەلي پوليتسياسى نارازىلاردى لاگەردەن شىعارۋعا تىرىسىپ جاتىر. قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ سۋ مەن ازىق-تۇلىككە قول جەتكىزۋىنە شەكتەۋ قويىلىپ وتىر. الايدا لاگەردەگىلەر بەرىلەر ەمەس.
وسىعان دەيىن نيۋ-يورك شتاتىنداعى مىڭداعان لونگ-ايلەند تەمىرجول جۇمىسشىلارى رەسمي تۇردە ەرەۋىل جاريالاپ، امەريكانىڭ ەڭ قاربالاس تەمىرجولىنداعى قوزعالىستى توقتاتتى.