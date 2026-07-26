ءۇندىستاننىڭ ءبىلىم ءمينيسترى ەمتيحان تاپسىرمالارىنىڭ تارالۋىنا بايلانىستى قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ ءبىلىم ءمينيسترى دحارمەندرا پرادحان مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ەمتيحانىنىڭ تاپسىرمالارى سىرتقا شىعىپ كەتكەنى تۋرالى ايىپتاۋلاردان كەيىن باستالعان جاپپاي نارازىلىقتار اياسىندا قىزمەتىنەن كەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
Hindustan Times باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، پرادحان امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە مالىمدەمە جاريالاپ، ەمتيحان بارىسىندا زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالعانىن جانە بۇل جاعداي ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى باسىنان-اق ءوز موينىنا العانىن ايتتى.
سونىمەن قاتار مينيستر ەمتيحان ناتيجەلەرىن جالپى العاندا قاناعاتتانارلىق دەپ باعالادى.
— الايدا وسى ۇدەرىس كەزىندە جاۋاپتى قىزمەتتەگى كەيبىر ادامدار كەدەرگى كەلتىرىپ، كوپتەگەن ستۋدەنتتى جاڭىلىستىرۋعا تىرىستى. بۇل مەنى قاتتى قىنجىلتتى، — دەدى ول.
ال نارازىلىق شەرۋلەرىنىڭ الدىڭعى قاتارىندا جۇرگەن «حالىقتىق تاراقاندار پارتياسى» قوزعالىسى الەۋمەتتىك جەلىدە: «ستۋدەنتتەردىڭ كۇشى جاساسىن!» دەگەن جازبا جاريالادى.
بۇعان دەيىن ءۇندىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي ەمتيحان تاپسىرمالارىنىڭ تارالۋىنا قاتىسى بار ادامداردى تەز ارادا انىقتاپ، ولارعا قاتاڭ جازا قولدانۋدى تاپسىرعان بولاتىن.
نارازىلىق شەرۋلەرى بارىسىندا نيۋ-دەليدە قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا مەترونىڭ 16 ستانسياسى ۋاقىتشا جابىلدى.
مۋمباي قالاسىندا شامامەن 1,5 مىڭ ادام ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ وتستاۆكاسىن تالاپ ەتىپ ميتينگ وتكىزدى. پوليتسيا 200-گە جۋىق نارازىلىق قاتىسۋشىسىنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى.
تەرگەۋ اياسىندا مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ارنالعان ۇلتتىق قابىلداۋ ەمتيحانىنىڭ تاپسىرمالارىنىڭ تارالۋىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 13 ادام ۇستالدى.
«حالىقتىق تاراقاندار پارتياسى» دەگەن نە؟
بۇل قوزعالىس مامىر ايىندا نەگىزىنەن Z بۋىنىنىڭ ينتەرنەت قولدانۋشىلارىنىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان. ءول ۇندىستان جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى سۋريا كانتتىڭ مەملەكەتتىك جۇيەگە «پارازيتتەردىڭ شابۋىلى» تۋرالى ايتىپ، جۇمىس تابا الماعان كەيبىر جاستاردى «تاراقاندارعا» تەڭەگەن سوزىنەن كەيىن كەڭىنەن تانىلدى.
اۋەلدە يرونيالىق ينتەرنەت- باستاما رەتىندە پايدا بولعان قوزعالىس كەيىن جاستاردىڭ كوڭىل كۇيىن بىلدىرەتىن قوعامدىق كۇشكە اينالىپ، ەمتيحان تاپسىرمالارىنىڭ تارالۋىنا بايلانىستى ۇلتتىق قابىلداۋ ەمتيحانىن وتكىزۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتكەن نارازىلىقتارعا بەلسەندى قاتىستى.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ۇكىمەتتى ەمتيحان وتكىزۋ جۇيەسىندەگى كەمشىلىكتەردى جويا المادى جانە نارازىلىق قوزعالىسىن باسۋعا تىرىستى دەپ ايىپتاپ وتىر.