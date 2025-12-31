ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋعا كۆوتالار ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 31-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان ءۇشىنشى ەلدەرگە جانە ە ا ە و ەلدەرىنە ءىرى قارا مال ەتىن اكەتۋگە ارنالعان كۆوتالاردى ءبولۋ قاعيدالارى قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان نورما 2026 -جىلعى 30 - ماۋسىمعا دەيىن قولدانىستا بولادى.
ءىرى قارا مال ەتىن اكەتۋگە ارنالعان كۆوتانىڭ جالپى كولەمى 20000 توننانى قۇرايدى.
ءبىر تۇلعاعا بەلگىلەنەتىن كۆوتا مولشەرى بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتىنا بايلانىستى مىناداي كولەمدە ايقىندالادى:
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتى 5000 (بەس مىڭ) باستان باستاپ — 1000 (ءبىر مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتى 10000 (ون مىڭ) باستان باستاپ — 2000 (ەكى مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتى 15000 (ون بەس مىڭ) باستان باستاپ — 3000 (ءۇش مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتى 20000 (جيىرما مىڭ) باستان باستاپ — 4000 (ءتورت مىڭ) توننا؛
بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتى 50000 (ەلۋ مىڭ) باستان باستاپ — 10000 (ون مىڭ) توننا.
كۆوتا مال باسىن پايدالانۋ ارقىلى ەت وندىرەتىن ەت وڭدەۋ كاسىپورنىنىڭ ءىرى قارا مال ەتىنە بولىنەدى.
وسىعان دەيىن سىرت مەملەكەتتەرگە ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋعا رۇقسات كۇشىنە ەنگەنى تۋرالى جازدىق.