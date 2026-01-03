عىلىمي جوبا جەڭىمپازدارى مەن پەداگوگتەرگە مەملەكەتتىك سىياقى بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى ءبىلىم بەرۋدىڭ تۇتاس جانە ورنىقتى جۇيەسىن قۇرۋعا باعىتتالعان شارالار جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ورنىقتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىپ جاتىر. 2026 -جىلداعى نەگىزگى باستامالار مەن جاڭاشىلدىقتار تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ايتىپ بەردى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماقساتىندا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە اۋقىمدى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ ىشىندە «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل وزگەرىستەر پەداگوگتەردى ارتىق قاعازباستىلىقتان قورعاۋعا، مەكتەپتەن تىس ۋاقىتتا بالالارعا قاتىستى جازاتايىم وقيعالار ءۇشىن اتا-انالاردىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگىن ناقتىلاۋعا، سونداي-اق پەداگوگ قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى شىنار اقپاروۆا.
سونداي-اق 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن بەكىتۋ تۋرالى ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسىنىڭ جوباسى ازىرلەندى. بۇل قۇجات بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، بالانىڭ قاۋىپسىزدىگى، ءبىلىم الۋ قۇقىعى، دەنساۋلىق ساقتاۋ قۇقىعى، الەۋمەتتىك قولداۋ سالاسىنداعى بارلىق قولدانىستاعى شارانى بىرىكتىرەدى.
مامانداندىرىلعان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن جاڭارتۋ جالعاسادى، سونىڭ ىشىندە اباي اتىنداعى مەكتەپ-ينتەرناتى اباي مەكتەبىنە ترانسفورماتسيالانىپ، جاڭا وقۋ مازمۇنمەن تولىقتىرىلدى.
سونىمەن بىرگە جەتىم بالالار مەن اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالاردىڭ قۇقىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتىر. ماسەلەن، حالىقارالىق عىلىمي جوبا كونكۋرستارىنىڭ جەڭىمپازدارىنا، سونداي- اق ولاردى دايارلاعان پەداگوگتەرگە ءبىرجولعى مەملەكەتتىك سىياقى قاراستىرىلعان.
سونداي-اق «مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى كەشەندى قولداۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر.
بارلىق قابىلدانىپ جاتقان شارالار بالانىڭ مۇددەسىنە، پەداگوگتاردى قولداۋعا جانە ساپالى بىلىمگە تەڭ قول جەتكىزۋگە باعدارلانعان تۇتاس جانە ورنىقتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قۇرۋعا باعىتتالعان.
بۇدان بۇرىن مۇعالىم جۇكتەمەسىن ازايتۋعا باعىتتالعان ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى ىسكە قوسىلاتىنى بەلگىلى بولدى.