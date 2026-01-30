عىلىمي شىعارماشىلىق ەركىندىگىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ نەگە ماڭىزدى - اكادەميك پىكىرى
استانا. KAZINFORM - عىلىمي شىعارماشىلىق ەركىندىگىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ عىلىمدى قوسالقى قۇرام عانا ەمەس، جەكە-دارا قۇندىلىق رەتىندە مويىنداۋدى بىلدىرەدى. بۇل پىكىردى ماتەماتيك، ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى سۇراعان دۋرۆۋدحان ايتتى.
س. دۋرۆۋدحان عىلىمسىز تۇراقتى دامۋ دا، شىنايى دەموكراتيا دا، ءتيىمدى مەملەكەتتىك باسقارۋ دا مۇمكىن ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
− كونستيتۋتسيالىق نورما ەڭ الدىمەن عىلىمي شىعارماشىلىق ەركىندىگى مارتەبەسىن ايقىندايدى. ياعني مەملەكەت ونىڭ ەركىن جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن جاعداي جاساۋى ءتيىس. ال كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىكتەردىڭ بولماۋى عىلىمنىڭ سىرتتان تاڭىلعان دوكترينالاردىڭ ىقپالىندا قالۋ قاۋپىن تۋعىزادى. بۇل عىلىم مەن ءبىلىمنىڭ، قوعامدىق سەنىمنىڭ قۇلدىراۋىنا اكەلەدى، − دەدى عالىم كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 5-وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، عىلىمي شىعارماشىلىق ەركىندىكتىڭ بولۋى ەڭ الدىمەن ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن عىلىمي ورتالىقتاردىڭ دەربەستىگىمەن، وقىتۋشىلار مەن عالىمداردىڭ اكادەميالىق ەركىندىگىمەن تىعىز بايلانىستى. سوندىقتان بۇل ۇعىمدى كونستيتۋتسيادا ناقتى بەكىتپەي، عىلىمي مەكەمەلەرىمىزدىڭ شىنايى تاۋەلسىزدىگىن، ادىستەمە تاڭداۋ ەركىندىگىن، زەرتتەۋ جانە ءتۇسىندىرۋ تاقىرىپتارى ەركىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس.
بۇل تۇرعىدا عىلىمي ەركىندىك - وقشاۋلانعان نورما ەمەس، كەرىسىنشە ويلاۋ ەركىندىگى، ءسوز بوستاندىعى جانە ءبىلىم الۋ قۇقىعى سىندى كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتار مەن بوستاندىقتاردىڭ تۇتاس جۇيەسىنىڭ ەلەمەنتى بولىپ سانالادى.
− بۇگىنگى جاھاندىق باسەكەلەستىك پەن تەحنولوگيالىق ترانسفورماتسيا جاعدايىندا «عىلىمي شىعارماشىلىق ەركىندىگى» ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. عىلىمي ەركىندىككە كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە ەركىندىك بەرە الماعان مەملەكەت قوعامنىڭ ينتەللەكتۋالدى الەۋەتىن جوعالتىپ، اقىلدىلار شوعىرىنىڭ سىرتقا كەتۋ قاۋپىن كۇشەيتەدى. سوندىقتان بۇل نورمانىڭ اتا زاڭىمىزدا بەكىتىلۋى قۇقىقتىق تۇرعىدا ەرەجە عانا ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ينۆەستيتسيا رەتىندە قاراستىرىلادى. ەلىمىزدىڭ ءار سانالى ازاماتى عىلىم مەن يننوۆاتسيانى ۇلتتىق ستراتەگيالىق تىرەك رەتىندە ساناپ، وسى باستامانى قولدايتىنىنا كامىل سەنەمىن، − دەدى سۇراعان دۋرۆۋدحان.
وسىعان دەيىن ايدا بالايەۆا اتا زاڭ وزگەرىستەرىن «كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسى» دەپ قاراستىرۋدى ۇسىندى.