عىلىمدى كوممەرتسيالاندىرۋدا قانداي جەتىستىك بار
استانا. KAZINFORM - عىلىمدى كوممەرتسيالاندىرۋ اياسىندا 27 جوبا بويىنشا ونىمدەر شەتەلگە ساتىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
- قازىرگى كەزدە عىلىم قورى تاراپىنان 412 جوباعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتىلدى، ونىڭ 268 ءى ىسكە اسىرۋ ساتىسىندا. جوبالار بويىنشا كورسەتكىشتەر گرانتتىق باعدارلامانىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتتى. قازىر 27 جوبا بويىنشا ءوز ونىمدەرىن شەتەلگە ساتىپ جاتىر، ال 6 جوبا 1 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن ساۋدا كولەمىنە قول جەتكىزدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
جوبالاردىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق دامۋعا قوسقان جالپى ۇلەسى 126 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل سوما ءتورت نەگىزگى قۇرامداس بولىكتەن تۇرادى:
1) 53,7 ميلليارد تەڭگە ساتىلىم كولەمى؛
2) 24 ميلليارد تەڭگە تارتىلعان جەكە قوسالقى قارجىلاندىرۋ كولەمى؛
3) 11,5 ميلليارد تەڭگە بيۋجەتكە تولەنگەن سالىق كولەمى؛
4) 36,7 ميلليارد تەڭگە عىلىمي قۇرال-جابدىقتارعا جاراتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى.
- بۇل جەتىستىك عىلىمدى كوممەرتسيالاندىرۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ تەك تەحنولوگيالىق دامۋعا عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ەل ۇشىن ايتارلىقتاي ەكونوميكالىق تابىس اكەلەتىنىن راستايدى، - دەپ ناقتىلادى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، عىلىم قورى 2016-جىلدان باستاپ عىلىمي نەمەسە عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەت ناتيجەلەرىن (ع ع ت ق ن) كوممەرتسيالاندىرۋ جوبالارىن گرانت اياسىندا قارجىلاندىرۋعا كونكۋرستار وتكىزىپ كەلەدى.