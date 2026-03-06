عىلىم سالاسىنداعى ايەلدەرگە پاتەر سەرتيفيكاتى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىندە حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا وتاندىق عىلىم سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن جاس زەرتتەۋشىلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلدى.
بۇگىن مينيستر ساياسات نۇربەك مەرەكەلىك ءىس-شارا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس 5 جاس عالىمعا تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارىن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى.
بۇل باستاما ق ر پرەزيدەنتى 2024-جىلعى 31-مامىردا عىلىم ورداسىندا جاس عالىمدارمەن كەزدەسۋ بارىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - عالىمداردىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسىن ارتتىرۋ، عىلىم سالاسىنداعى جاس كادرلاردى قولداۋ جانە عىلىمعا تالانتتى جاستاردىڭ كەلۋىن ىنتالاندىرۋ. وسى باعىتتا عىلىمي ۇيىمدار مەن جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاس عالىمدارى ءۇشىن تۇرعىن ءۇي ءبولۋ جونىندەگى كوميسسيا استانا جانە الماتى قالالارىندا باسپانا بەرۋ ءۇشىن عىلىمي ۇيىمدار مەن ج و و جاس عالىمدارىنىڭ ءتىزىمىن جۇيەلى تۇردە انىقتاپ كەلەدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، مەرەكەلىك جيىندا مينيستر ايەلدەر قاۋىمىن حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل مەرەكە ىزەتتىلىك پەن ءىلتيپاتتىڭ، پاراسات پەن مەيىرىمنىڭ نىشانى عانا ەمەس، قوعام ومىرىندەگى ايەلدىڭ ايرىقشا ورنىن ايقىندايتىن كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە عىلىمي زەرتتەۋمەن اينالىساتىن 12893 ايەل بار. بۇل - عىلىمي قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 56 پايىزى. ال ايەل زەرتتەۋشىلەردىڭ جالپى زەرتتەۋشىلەر سانىنداعى ۇلەسى 55,7 پايىزى. ولار ىرگەلى زەرتتەۋلەردەن باستاپ قولدانبالى جانە ءپانارالىق جوبالارعا دەيىنگى ءتۇرلى عىلىمي باعىتتاردا تابىستى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. مەملەكەت عىلىم مەن جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ايەلدەردىڭ باستامالارىن ءاردايىم قولدايدى. سىزدەردىڭ كاسىبي وسۋلەرىڭىزگە، عىلىمي ىزدەنىستەرىڭىزگە جانە كوشباسشىلىق قابىلەتتەرىڭىزدى دامىتۋعا قاجەتتى جاعداي جاساۋ - ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىزدىڭ ءبىرى، - دەدى مينيستر.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جاس عالىمداردى الەۋمەتتىك قولداۋ باعىتىنداعى بۇل جۇمىستى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جالعاستىرادى. جاس زەرتتەۋشىلەر سانىنىڭ ارتۋى عىلىمي جانە عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەتتىڭ دامۋىنا وڭ ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، 2023-جىلعى 19-قازاندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن «وتباسى بانك» ا ق اراسىندا جاس عالىمدارعا ارنالعان 2023-2027-جىلدارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي نەسيەسىن بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعان.
سونىمەن قاتار مەرەكەلىك شارا اياسىندا عىلىم سالاسىنا ەڭبەگى سىڭگەن قىزمەتكەرلەر وتاندىق ءبىلىم مەن عىلىمعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن «قۇرمەت» جانە «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» وردەندەرىمەن ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ايەلدەر قاۋىمىن 8-ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.