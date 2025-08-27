عىلىم مينيسترلىگى وقۋشىلارعا ماماندىق تاڭداۋعا قالاي كومەكتەسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاستاردىڭ بولاشاق ماماندىعىن سانالى تۇردە تاڭداۋى ءۇشىن «ماماندىعىم - بولاشاعىم» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنە حابارلادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جوبا اياسىندا جاڭا جانە ترانسفورماتسيالاناتىن ماماندىقتار انىقتالىپ، EduNavigator.kz پلاتفورماسى ارقىلى وقۋشىلارعا پروفدياگنوستيكالىق تەستىلەۋ ۇسىنىلادى.
- پلاتفورما وقۋشىلاردىڭ قابىلەتى مەن قىزىعۋشىلىعىن انىقتاۋعا كومەكتەسىپ، ولارعا لايىقتى ماماندىقتار مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن ۇسىنادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
2022-2024-جىلدار ارالىعىندا الماتى، جەتىسۋ، پاۆلودار، ماڭعىستاۋ، قاراعاندى، اقتوبە، اقمولا جانە جامبىل وبلىستارىندا 100,6 مىڭنان استام وقۋشى كاسىبي دياگنوستيكالىق تەستىلەۋدەن ءوتتى. ناتيجەسىندە 55 پايىزى جوعارى وقۋ ورنىنا، 25 پايىزى كوللەدجگە ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن كورسەتكەن.
وقۋشىلار اراسىندا سۇرانىسقا يە باعىتتار:
• بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىق - 29 پايىز؛
• ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى - 11 پايىز؛
• جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكا - 9 پايىز؛
• دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ - 8 پايىز؛
• اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار - 8 پايىز؛
• ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار - 7 پايىز؛
• پەداگوگيكالىق عىلىمدار - شامامەن 5 پايىز.
سونىمەن قاتار وقۋشىلاردىڭ 19 پايىزى ءالى دە ماماندىق تاڭداۋدا قينالىپ جۇرگەنىن ايتقان.
بولاشاق تالاپكەرلەردى ەڭ الدىمەن كاسىبي ماڭىزدى قاسيەتتەرى تۋرالى اقپارات (38 پايىز) جانە ماماندىقتىڭ قانداي پاندەردى وقىتاتىنى مەن ەڭبەك جاعدايلارى (30 پايىز) قىزىقتىرادى. سونىمەن قاتار، ولار تاڭداعان ماماندىق بويىنشا قايدا وقۋعا بولاتىنىن (21 پايىز) جانە ول ماماندىقتىڭ ەڭبەك نارىعىندا قانشالىقتى سۇرانىسقا يە ەكەنىن (18 پايىز) بىلۋگە ىنتالى.
سونداي-اق ولاردى بولاشاقتىڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتارى (22 پايىز)، جەكە قابىلەتتەرىن باعالاۋ ادىستەرى (13 پايىز)، الەمدەگى ماماندىقتار (15 پايىز) جانە جالاقى دەڭگەيىنە قاتىستى تالداۋ (8 پايىز) قىزىقتىرادى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، وقۋشىلاردىڭ 43 پايىزى اقپاراتتى ينتەرنەتتەن ىزدەيدى، ال كاسىبي باعدار بەرۋ شارالارىنىڭ ىشىندە مامان يەلەرىمەن كەزدەسۋلەردى (25 پايىز) جانە ماماندىق تاڭداۋعا ارنالعان تەستتەردى (22 پايىز) كورگىسى كەلەدى.
مينيسترلىك باستاماسى جاستارعا بولاشاق ماماندىعىن سانالى تۇردە تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. الايدا، وقۋشىلاردىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى ءالى دە كاسىبي باعدارلاۋدا قيىندىق كورىپ وتىرعانى بايقالادى.
ەسكە سالايىق حالىقارالىق جاستار كۇنى جانە جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا «جاستار بولاشاعى - جارقىن قازاقستان» اتتى رەسپۋبليكالىق جاستار فورۋمى جۇمىسىن باستاعانىن جازعانبىز.