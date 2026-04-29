    عىلىم مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرى ءۇشىن جاڭا ناگرادا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «ءال-فارابي» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    Таяу Шығыстан қазақстандықтарды эвакуациялауға атсалысқандар наградталды
    فوتو: ق ر ۇكىمەتى

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026 -جىلعى 20-ساۋىردەگى شەشىمىمەن بەكىتىلگەن بۇل ناگرادا ۇلتتىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى مەن عىلىم جولىنداعى ازاماتتاردىڭ ەڭبەگىن ۇلىقتاۋدى كوزدەيدى.

    قۇجاتقا سايكەس، ۇكىمەتكە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارى تۋرالى» زاڭعا ءتيىستى تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.

    - مەملەكەتتىك ناگرادا - «ءال-فارابي» وردەنى تاعايىندالسىن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى وسى جارلىقتان تۋىندايتىن وزگە دە شارالاردى قابىلداسىن، - دەلىنگەن رەسمي قۇجاتتا.

    جاڭا وردەننىڭ سىرتقى كەلبەتى مەن ديزاينىن ازىرلەۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكىنە جۇكتەلگەن.

    جارلىق قول قويىلعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەندى.

    ايتا كەتەيىك، بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتقان بولاتىن.

    Бейсен Сұлтан
    اۆتور