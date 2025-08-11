عىلىم جولىنا تۇسكەن جاستارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا جاستارعا بارىنشا جاعداي جاساۋ مەملەكەتتىڭ باستى مىندەتىنىڭ ءبىرى ەكەنىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل باعىتتا اۋقىمدى ءىس اتقارىلىپ جاتىر. ءبىراق نەگىزگى جۇمىس ءالى الدا.
- قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدىڭ ءار ايماعىندا زاماناۋي ۇلگىدەگى «كەلەشەك مەكتەپتەرى» اشىلۋدا. مۇعالىم مارتەبەسىن كوتەرۋگە باسا ءمان بەرىلىپ جاتىر. عىلىم جولىنا تۇسكەن جاستارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلۋدە. بۇل رەتتە «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى ءتيىمدى ءرول اتقارۋدا. جوبا اياسىندا مىڭداعان جاس ازامات الەمنىڭ وزىق ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن زەرتتەۋ ورتالىقتارىندا ءبىلىم الدى. بۇگىندە ولاردىڭ كوبى ەلىمىزدى وركەندەتۋگە مول ۇلەس قوسۋدا. الدىمىزدا تۇرعان مىندەت - وسى ستيپەندياعا ناعىز قابىلەتتى، دارىندى بالالاردى ىرىكتەۋ. كەزدەيسوق ادامداردى قوسۋعا بولمايدى. سوندىقتان كەلەسى جىلدان باستاپ حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىن «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا وقۋعا جىبەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. وسىلايشا، ءبىز دارىندى ءارى تالاپتى جاستارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتە بەرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق بەدەلدى وليمپيادالارداعى جاستاردىڭ جەتىستىكتەرى ۇلتىمىزدىڭ زياتكەرلىك قۋاتى مەن وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ زور الەۋەتىن تانىتادى.
- ەلىمىزگە عالىمدار، ينجەنەرلەر، پەداگوگتەر، دارىگەرلەر مەن باسقا دا جوعارى بىلىكتى ماماندار قاجەت. اسىرەسە، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ماماندار ايرىقشا سۇرانىسقا يە بولادى. يننوۆاتسيا مەن جوعارى تەحنولوگيالار نەگىزىندە ەلىمىزدىڭ الداعى دامۋ كەزەڭدەرىنىڭ بەرىك ىرگەتاسىن قالاپ جاتىرمىز. «روساتوم» كومپانياسىمەن بىرگە سالىناتىن العاشقى اتوم ەلەكتر ستانساسى ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. بىرەر كۇن بۇرىن ونىڭ قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى. اەس ەنەرگەتيكا نىسانى عانا ەمەس، عىلىمي-تەحنيكالىق پروگرەستىڭ جارقىن سيمۆولى بولۋعا ءتيىس. ازىرگە ونىڭ اتاۋى جوق. بۇل ەلىمىزدەگى تۇڭعىش ستانسا بولعاندىقتان، حالىق اراسىندا ۇزدىك اتاۋ جونىندە بايقاۋ جاريالاۋعا بولادى دەپ سانايمىن. وسى سايىسقا قاتىسىپ، شىعارماشىلىق قارىمدارىڭىزدى كورسەتۋگە شاقىرامىن. بالكىم، شەشىم قابىلداعان كەزدە سىزدەردىڭ دە ۇسىنىستارىڭىزعا سۇيەنەرمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى جاستارعا عيبراتتى ءسوزىن ارنادى.
- ءبىز قازىر ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ ادىلەتتى، تازا ءارى قاۋىپسىز قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. بۇل - جاي ساياسي ناۋقان ەمەس. بۇل - مەملەكەتتىلىگىمىزدى نىعايتۋ دەگەن ءسوز. وسى اۋقىمدى جۇمىستى جاستارىمىز ءۇشىن باستادىق. ەندى ونى مىندەتتى تۇردە ورىنداۋىمىز قاجەت. ونىڭ بار يگىلىگىن، ەڭ الدىمەن، وسكەلەڭ ۇرپاق، ياعني، سىزدەر كورەسىزدەر! مەن ەلىمىزدىڭ جاستارىنا زور سەنىم ارتامىن. قازاقستان جاستارى كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ويى ۇشقىر، دارىندى، ەڭبەكقور ازاماتتار دەپ ۇنەمى ايتىپ جۇرەمىن. ۇل-قىزدارىمىز ءارقاشان ادال ازامات دەگەن اتقا ساي بولسىن دەپ تىلەيمىن. ەڭ الدىمەن وتانعا، ەلىمىزگە ادال بولىڭىزدار. سىزدەر حالقىمىزدى جەر جۇزىنە زياتكەر ۇلت رەتىندە تانىتىپ جۇرسىزدەر. ءاردايىم ىزدەنىس پەن ەڭبەك جولىندا بولىڭىزدار. وسكەلەڭ ۇرپاق سىزدەرگە - تالانتتى جاستارعا قاراپ بوي تۇزەيدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق جارىستاردا توپ جارىپ، التىن، كۇمىس جانە قولا مەدال يەلەنگەن جاستارعا 1500، 1000 جانە 500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە قارجىلاي سىياقى سەرتيفيكاتتارىن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى.
بىلتىر شاحماتتان ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى ايارۋ التىنبەكتىڭ ارمانى ورىندالىپ، مەملەكەت باسشىسىمەن كەزدەسكەن ەدى. پرەزيدەنت بۇگىن ونىڭ اعاسى ەراسىل التىنبەكتى ماراپاتتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.