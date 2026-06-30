عىلىم سالاسىن دامىتۋعا باسا نازار اۋدارۋىمىز قاجەت - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ءۇش جىلدا رەسپۋبليكا بويىنشا 584 زاماناۋي مەكتەپ سالىندى. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىز قازىر ءبىلىم ەكونوميكاسى ۇستەمدىك قۇرعان داۋىردە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. وسىنداي كەزەڭدە تەحنولوگيالىق دەربەستىگىمىزدى كۇشەيتە ءتۇسۋ ءۇشىن عىلىم سالاسىن جانە جوعارعى مەكتەپ جۇيەسىن دامىتۋعا باسا نازار اۋدارۋىمىز قاجەت. سوعان سايكەس ءبىز ەلىمىزدەگى ۋنيۆەرسيتەتتەردى جاڭعىرتۋ جۇمىسىن قولعا الدىق. بۇدان بولەك، شەتەلدىك جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى اشىلىپ جاتىر. وزدەرىڭىز ماقۇلداپ، قابىلداعان «عىلىم جانە تەحنولوگيالىق ساياسات تۋرالى» زاڭ عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتىپ، جاس عالىمدارعا مول مۇمكىندىكتەر بەرۋگە زور ىقپال ەتۋدە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت الدىمىزدا عىلىم دەڭگەيىن، ونىڭ تيىمدىلىگىن بارىنشا كوتەرۋگە قاتىستى ماڭىزدى ماقسات تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ارينە، كەز كەلگەن ۇلتتىڭ زياتكەرلىك الەۋەتى سول ەلدەگى ورتا ءبىلىمنىڭ دەڭگەيىمەن ولشەنەتىنى اقيقات. سوڭعى ءۇش جىلدا رەسپۋبليكا بويىنشا 584 زاماناۋي مەكتەپ سالىندى. ءاربىر ءۇشىنشى مەكتەپ يننوۆاتسيالىق ۇلگىدەگى «كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى اياسىندا بوي كوتەردى. بيىل تاعى 84 مەكتەپ اشىلادى. ونىڭ جارتىسىنان كوبى اۋىلدىق جەرلەردە سالىنىپ جاتقانىن اتاپ ءوتۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.