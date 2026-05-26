عىلىم ءمينيسترى «التىن وردا» جونىندە: جاستار ەسەنبەرليننىڭ شىعارمالارىن وقىعانى ءجون
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ جانە عىلىم مينيسترلەرى وقۋشىلار مەن جاستارعا جاقىن ارادا وقىپ شىعۋعا بولاتىن ماڭىزدى تۋىندىلاردىڭ ءتىزىمىن جاسادى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك وقۋشىلار مەن جاستارعا ءىلياس ەسەنبەرليننىڭ كىتاپتارىن وقۋعا كەڭەس بەردى.
- ءبىرىنشى كەزەكتە «التىن وردا» تاريحي تريلوگياسىن وقىپ شىققان ءجون. جاقىندا ەلىمىزدە «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ مودەلى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدى وتكىزدىك. 23 ەلدەن وسى تاقىرىپتى زەرتتەپ جۇرگەن 350 ماماندى شاقىردىق. جالپى، قازىر وسى الىپ يمپەريانى زەرتتەۋگە كىرىسكەن عالىمدار كوپ، ياعني باتىس ەلدەرى مەن وڭتۇستىك- شىعىس ازيادا بايقالىپ وتىر. سوندىقتان ءىلياس ەسەنبەرليننىڭ ەڭبەكتەرىندە سول كەزەڭدەگى وقيعالار وتە جاقسى ءارى قىزىقتى جازىلعان. بۇل كىتاپتاردى بالا كەزىمدە وقىعان ەدىم جانە ونداعى قۇندى دەرەكتەردى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە تۇسىنبەپپىن. جاقىندا «التىن وردانى» قايتادان وقىپ شىقتىم، - دەدى س. نۇربەك ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار عىلىم ءمينيسترى شەتەلدىك جازۋشىلاردىڭ اراسىنان گەنري كيسسيندجەر مەن ەريك شميدتىڭ جاساندى ينتەللەكت تاقىرىبىنداعى كىتابىن وقۋعا بولاتىنىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قازىر قازاقستاننىڭ مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، كورنەكتى جازۋشى ءارى ويشىل ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىن قايتا وقىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- مۇنىمەن قوسا، دجوناتان حايدتىڭ «مازاسىز ۇرپاق» كىتابىن وقىدىم. بۇل تۋىندادا الەۋمەتتىك جەلىدە وتىراتىن وقۋشىلار مەن جاسوسپىرىمدەردىڭ پسيحولوگياسى زەرتتەلگەن، - دەدى مينيستر.
بۇدان بولەك وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى كاي-فۋ ليدىڭ جاساندى ينتەللەكت تاقىرىبىنداعى كىتابىن وقۋعا كىرىسكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، جاقىندا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەندىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.