ءۇي سالىنىپ جاتقان كەزدە مەملەكەتتىك باقىلاۋ قايدا قارايدى؟
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتى ناۋرىز سايلاۋباي قۇرىلىس ساپاسىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، ازاماتتار باسپاناعا قول جەتكىزگەننەن كەيىن قۇرىلىس ساپاسىنا بايلانىستى ءتۇرلى ماسەلەگە جيى تاپ بولادى.
«كوپشىلىك پاتەردى يپوتەكالىق باعدارلاما ارقىلى ساتىپ الىپ، ونىڭ اقىسىن جىلدار بويى تولەيدى. الايدا كىلتىن الىپ، قونىستانعاننان كەيىن كەمشىلىكتەر انىقتالا باستايدى. كەيدە قونىس تويى وتپەي جاتىپ قۇبىرلاردان سۋ كەتىپ، قابىرعالار جارىلىپ، قىس مەزگىلىندە پاتەر توڭازيدى، ءتىپتى قاسبەتتەرى قۇلايتىن جاعدايلار كەزدەسەدى. ناتيجەسىندە تۇرعىندار ينجەنەرلىك جەلىلەردەن باستاپ قۇرىلىس ساپاسىنا دەيىنگى سان الۋان ماسەلەمەن بەتپە-بەت كەلەدى»، - دەدى ول.
ناۋرىز سايلاۋباي وسى تۇستا «ءۇي سالىنىپ جاتقان كەزدە مەملەكەتتىك باقىلاۋ قايدا بولادى جانە قايدا قارادى؟» دەگەن قاراپايىم سۇراق تۋىندايتىنىن دا ايتتى.
دەسەك تە بۇگىندە مەملەكەت قۇرىلىس سالاسىن رەفورمالاپ جاتىر. 1-شىلدەدەن باستاپ جاڭا قۇرىلىس كودەكسى قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
«ءبىراق زاڭدا قانشا باقىلاۋ تەتىگى جازىلعانى عانا ەمەس، ولار ءىس جۇزىندە قانشالىق جۇمىس ىستەيتىنى ماڭىزدى. تاعى ءبىر ماسەلە بار. بۇگىندە وڭىرلىك دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك قۇرىلىستى جۇرگىزۋ مەن باقىلاۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جۇيەسىندە جۇزەگە اسىرىلادى. سونىمەن قاتار، ءدال وسى ورگاندار اۋماقتاردى دامىتۋعا، قالا قۇرىلىسى ساياساتىنا، قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا جاۋاپ بەرەدى. اكىمدىك قىزمەتكەرلەرى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا بەي-جاي قارايدى دەگەن پىكىردەن اۋلاقپىز. «باقىلاۋشى ورگاندا بولاتىن نە ىقتيمال مۇددە قاقتىعىسى تۋىنداۋى مۇمكىن» دەگەن ويعا قالىپ وتىرمىز. سوندىقتان وسى جاعدايعا دا مۇمكىندىك بەرمەيتىن جۇيە قۇرىلۋعا ءتيىس»، - دەدى دەپۋتات.
ناۋرىز سايلاۋبايدىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتار باسپاناسىنىڭ ساپاسىن پاتەردى ساتىپ العاننان كەيىن بارىپ انىقتاماۋى قاجەت.
«مەملەكەت ماسەلە ادامدار قونىستانعاننان كەيىن ەمەس، جوبالاۋ جانە قۇرىلىستى جۇرگىزۋ كەزەڭىندە انىقتالىپ، ونىڭ جويىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس»، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋاننىڭ ولىمىنە قاتىستى سوتتا قۇرىلىس سالاسىنىڭ مامانى ۆەرونيكا لوبايەۆا ءبىرقاتار كەمشىلىكتى ايتتى. ماماننىڭ سوزىنشە، قايعىلى وقيعا بولعان ءۇي بەس قاباتتى ەتىپ سالىنۋعا ءتيىس ەدى. قاباتتار سانى ارتۋى كونسترۋكسياعا تۇسەتىن سالماقتى ايتارلىقتاي وزگەرتكەن.