ءى ءى م ينتەرنەت-الاياقتاردىڭ جاڭا ءادىسىن اشكەرەلەدى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدىك دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، ينتەرنەت-الاياقتار مەسسەندجەرلەر مەن SMS ارقىلى «وتكىزىپ العان جەتكىزىلىم» تۋرالى جالعان حابارلامالاردى جاپپاي تاراتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
العاش قاراعاندا مۇنداي حابارلامالار زيانسىز بولىپ كورىنەدى جانە كۋرەرلىك قىزمەتتەردىڭ ستاندارتتى ەسكەرتۋلەرىنە ۇقسايدى. حابارلامادا كۋرەردىڭ سالەمدەمەنى جەتكىزە الماعانى جانە جەتكىزىلىمدى قايتا راسىمدەۋ ءۇشىن سىلتەمە ارقىلى ءوتۋ قاجەت ەكەنى كورسەتىلەدى.
- الايدا كورسەتىلگەن سىلتەمە پايدالانۋشىنى لوگيستيكالىق كومپانيالاردىڭ رەسمي سايتتارىنا ۇقساتىپ جاسالعان جالعان ينتەرنەت- رەسۋرستارعا باعىتتايدى. مۇنداي سايتتاردا ازاماتتاردان جەكە مالىمەتتەرىن (اتى- ءجونى، ج س ن، تۇرعىلىقتى مەكەنجايى)، سونداي-اق جەتكىزىلىمدى قايتا راسىمدەۋ ءۇشىن از كولەمدە تولەم جاساۋ تالاپ ەتىلەدى. اتالعان مالىمەتتەردى ەنگىزىپ، تولەم جاساعاننان كەيىن قاسكويلەر ازاماتتاردىڭ قۇپيا جانە بانك دەرەكتەرىنە قول جەتكىزەدى. بۇل قارجىلىق شىعىندارعا عانا ەمەس، دەربەس دەرەكتەردىڭ كەيىننەن زاڭسىز ماقساتتا پايدالانىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
وسىعان بايلانىستى ازاماتتارعا كەلەسى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ ۇسىنىلادى:
— ەگەر ءسىز ەشقانداي جەتكىزىپ بەرۋدى كۇتپەسەڭىز، كۇماندى حابارلاماداعى سىلتەمەلەرگە وتپەڭىز؛
— سايتتىڭ مەكەنجايىن مۇقيات تەكسەرىڭىز — الاياقتىق رەسۋرستار كوبىنە ءبىر-ەكى تاڭبامەن عانا ەرەكشەلەنەدى؛
— كۇماندى سايتتارعا جەكە جانە بانك دەرەكتەرىن ەنگىزبەڭىز؛
— جەتكىزىپ بەرۋ مارتەبەسىن تەك رەسمي سايتتار مەن قوسىمشالار ارقىلى تەكسەرىڭىز؛
— كۇماندى حابارلامالاردى ەلەمەي، بۇعاتتاڭىز.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، سيفرلىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋ - قارجىلىق شىعىندار مەن جەكە دەرەكتەردىڭ تارالۋىنان قورعانۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى.
وسىعان دەيىن الاياقتىق جاساعان قازاقستان ازاماتى رەسەيدەن ەكستراديتسيالانعانى انىقتالدى.