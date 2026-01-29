ءى ءى م ەلدە الكوگول ساتىلىمىن شەكتەۋ باستاماسىن تولىق قولدايدى - يگور لەپەحا
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا ەلدەگى الكوگول ونىمدەرى اينالىمىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتۋ ۇسىنىسىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل ۇسىنىستى تولىق قولدايدى. بۇگىندە قىلمىستاردىڭ باسىم بولىگىن ىشىمدىككە ماسايعان ادامدار جاسايتىنى انىق. تۇرمىستا كىسى ءولتىرۋ دەرەكتەرىنىڭ كوبىسى ىشىمدىك سالدارىنان بولادى، - دەدى يگور لەپەحا سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاۋاپتى ۆەدومستۆولارعا تۇنگى ۋاقىتتا الكوگول ساتۋعا تىيىم سالۋ، ونىڭ ساۋداسىن ارنايى دۇكەندەرگە اۋىستىرۋ، سونداي-اق كوڭىل كوتەرۋ ورىندارىندا الكوگول ساتۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ تۋرالى بىرنەشە رەت ۇسىنىس ەنگىزگەن.
- ازىرگە، مۇنىڭ ءبارى تەك باستاما كۇيىندە قالىپ وتىر. بۇل تۇرعىدا كەز كەلگەن ۇسىنىستى قولدايمىز. بۇل نورمانىڭ قابىلدانۋى پارلامەنتتىڭ قۇزىرەتىندە، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، جاقىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ماگەررام ماگەرراموۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆكە جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا ەلدەگى الكوگول ونىمدەرى اينالىمىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتۋدى ۇسىندى.