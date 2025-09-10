ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:31, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ءى ءى م استانادا تىركەۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىس ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حالىقتى تىركەۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانىپ، قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.

    ҚР ІІМ
    Фото: ҚР ІІМ баспасөз қызметі

    جوبا «حالىقتىڭ كوشى-قونى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 51-بابى 2-تارماعىنىڭ 1) تارماقشاسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.

    اتاپ ايتقاندا، ەرەجەلەرگە استانا قالاسىندا تىركەۋ شارتتارىنا قاتىستى جاڭا تارماق ەنگىزىلەدى.

    - ەلوردا اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋ جانە ۋاقىتشا بولۋ (تۇرۋ) ورنى بويىنشا تىركەۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «استانا قالاسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭىنا سايكەس، ەلوردانىڭ جەرگىلىكتى وكىلدى ورگانى بەكىتەتىن تىركەۋ نورماتيۆتەرىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن جوبا ماتىنىندە.

    قۇجات 2025 -جىلعى 11 -قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار