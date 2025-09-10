ءى ءى م استانادا تىركەۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىس ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حالىقتى تىركەۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانىپ، قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.
جوبا «حالىقتىڭ كوشى-قونى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 51-بابى 2-تارماعىنىڭ 1) تارماقشاسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
اتاپ ايتقاندا، ەرەجەلەرگە استانا قالاسىندا تىركەۋ شارتتارىنا قاتىستى جاڭا تارماق ەنگىزىلەدى.
- ەلوردا اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋ جانە ۋاقىتشا بولۋ (تۇرۋ) ورنى بويىنشا تىركەۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «استانا قالاسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭىنا سايكەس، ەلوردانىڭ جەرگىلىكتى وكىلدى ورگانى بەكىتەتىن تىركەۋ نورماتيۆتەرىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن جوبا ماتىنىندە.
قۇجات 2025 -جىلعى 11 -قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.