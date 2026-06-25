ءونىمىن پاتشا سارايىنا ساۋدالاعان بايمۇحامبەت تۋرالى فيلم ءتۇسىرۋ باستالادى
استانا. قازاقپارات- XIX عاسىردىڭ اياعىندا قازاق دالاسىندا شوكولاد فابريكاسىن اشىپ، ءونىمىن پاتشا سارايىنا دەيىن جەتكىزگەن قوسشىعۇلوۆتار تۋرالى فيلم تۇسىرىلەدى.
ءتۇسىرىلىم توبى ورالعا باردى. ولار اۋەلى حان ورداسى اۋىلىندا، كەيىن وردانىڭ وزىندە «قوسشىعۇلوۆ. شوكولاد فابريكاسى» اتتى تاريحي درامانىڭ ءتۇسىرىلىمىن باستايدى. جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسىمەن جانە «ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ» قولداۋىمەن جۇزەگە اسادى.
تاريحي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 1895-جىلى اقمولالىق بايمۇحامبەت قوسشىعۇلوۆ پەن ۇلكەن ۇلى قۇرمانعالي كامپيت شىعاراتىن كاسىپورىن سالعان. ءتىپتى اۆتوموبيل قۇراستىراتىن زاۋىت سالۋدى دا جوسپارلاعان. الايدا قازان توڭكەرىسىنەن كەيىن كاسىپكەرلەر قۋعىنعا ۇشىراپ، دۇنيە-مۇلكى تاركىلەنگەن. وسى وتباسىنىڭ تاعدىرى ەندى كوركەم فيلمگە ارقاۋ بولماق.
سۇلتان سرايىل، فيلمنىڭ باس پروديۋسەرى:
- سول كەزدە «پوستاۆشيك ەگو يمپەراتورسكوگو دۆورا» (يمپەراتور سارايىنا ءونىم جەتكىزۋشى) دەگەن سەرتيفيكات الۋ - ول كىم بولسا سونىڭ قولىنان كەلمەيدى. سونداي سەرتيفيكات العان بايمۇحامبەت قوسشىعۇلوۆتىڭ تاريحى. ول قازاق دالاسىندا العاش بولىپ، اۆتو زاۆودىن اشام دەگەن جىگىتتىڭ ارمانى تۋرالى فيلم بولادى.
اتسالىسىپ جاتقان وسى ءوڭىردىڭ ازاماتتارىنا ءبىزدىڭ العىسىمىز شەكسىز. بۇل جاقتى نەگىزىنەن كينو ماماندارىن تارتىپ جاتقانى، كوپتەگەن وبلىستاردا جوق، وڭىرلەردە جوق تاريحي-مادەني، ارحيتەكتۋرالىق عيماراتتار تولىق كۇيىندە ساقتالعاندىعى. باتىس ءوڭىرى، اسىرەسە ورال قالاسى ءبىزدى وتە قىزىقتىرادى.
24KZ