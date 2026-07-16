ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ: بيىل كىمدەر قانداي قىلمىس ءۇشىن سوتتالدى
استانا. قازاقپارات – 14-شىلدەدە اتىراۋ وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرىن اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەن ازاماتقا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. بۇل - 2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستان سوتتارى شىعارعان نەمەسە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن وسىنداي كەمىندە بەسىنشى ۇكىم.
Kazinform ءتىلشىسى بيىل ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعان ەڭ رەزونانستى قىلمىستىق ىستەرگە شولۋ جاسادى.
قاڭتار: اتىراۋدا NCOC قىزمەتكەرىن ولتىرگەن ادامنىڭ ءومىر بويعى جازاسى وزگەرىسسىز قالدى
قاڭتاردا اتىراۋ وبلىستىق سوتى الاياقتىق، زورلاۋ، وزگە قىلمىستارىن جاسىرۋ ماقساتىندا جۇكتى NCOC قىزمەتكەرىن اسا قاتىگەزدىكپەن ءولتىرۋ، ۇرلىق جانە اۆتوكولىكتى زاڭسىز يەلەنۋ باپتارى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلعان ازاماتقا شىعارىلعان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
سوتتالعان ازامات پەن ونىڭ قورعاۋشىسى ءبىرىنشى ساتىداعى سوت شەشىمىنە شاعىم تۇسىرگەنىمەن، اپەللياتسيالىق سوت القاسى ۇكىمدى وزگەرتۋگە نەگىز جوق دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
ەسكە سالساق، بۇل قاتىگەز قىلمىس تۋرالى 2025-جىلدىڭ ساۋىرىندە بەلگىلى بولدى. ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى سول جىلدىڭ شىلدەسىندە باستالدى ال ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ايىپتالۋشىنى قىركۇيەكتە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
ءساۋىر: قىزىلوردادا بالانىڭ كوز الدىندا ەكى ايەلدى ولتىرگەن ەر ادام ءومىر بويىنا سوتتالدى
ساۋىردە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ەكى كورشىسىن كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ كوز الدىندا ولتىرگەن ەر ادامدى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، بيىل قاڭتاردا ايىپتالۋشى سپيرتتىك ىشىمدىك ىشكەننەن كەيىن قولىنا پىشاق الىپ كورشىلەرىنىڭ ۇيىنە بارعان. الدىمەن ەگدە جاستاعى ايەلگە پىشاق سۇعىپ، كەيىن جۋىناتىن بولمەگە تىعىلماق بولعان ونىڭ قىزىنا شابۋىل جاساعان.
قىلمىستىڭ كۋاسى بولعان كامەلەتكە تولماعان بالا دا جارالانعان. سوعان قاراماستان ول سىنىپتاسىنا حابارلاما جىبەرىپ ۇلگەرگەن. كەيىن كورشىلەرى پوليتسيا شاقىرعان.
سوت ەر ادامدى قىلمىستىق كودەكستىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1 جانە 5-تارماقتارى، سونداي-اق 107-بابى 2-بولىگىنىڭ 8-تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 58-بابى 4-بولىگىنە سايكەس تۇپكىلىكتى جازا رەتىندە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
ءساۋىر: قوستاناي وبلىسىندا ايەلى مەن كامەلەتكە تولماعان ۇلىن ولتىرگەن ەر ادام ءومىر بويىنا سوتتالدى
ساۋىردە قوستاناي وبلىسىندا تاعى ءبىر ءومىر بويعى ۇكىم شىقتى. ەر ادام جۇبايى مەن كامەلەتكە تولماعان ۇلىن ولتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، قىلمىس 2025-جىلدىڭ كۇزىندە قىزعانىشتان جانە اجىراسۋعا بايلانىستى تۋعان جانجال كەزىندە جاسالعان. شابۋىل كەزىندە ۇلى اناسىن اراشالاماق بولعانىمەن، پىشاق جاراقاتىنان كوز جۇمعان. ايەلى دە وقيعا ورنىندا قازا تاپقان.
اپەللياتسيالىق شاعىم قارالعاننان كەيىن ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
شىلدە: وگەي قىزىن زورلاعان ەر ادام ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
13-شىلدەدە پاۆلودار وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى 36 جاستاعى ەر ادامدى كامەلەتكە تولماعان وگەي قىزىن زورلاعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى.
تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، قىلمىس 2022-2025-جىلدار ارالىعىندا بىرنەشە رەت جاسالعان. قىز وگەي اكەسىنىڭ قورقىتۋىنان سەسكەنىپ، بولعان جايتتى ەشكىمگە ايتپاعان.
سوت ايىپتالۋشىنى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىپ، وعان ءومىر بويى پەداگوگيكالىق قىزمەتپەن اينالىسۋعا جانە كامەلەتكە تولماعاندارمەن جۇمىس ىستەۋگە بايلانىستى لاۋازىمداردى اتقارۋعا تىيىم سالدى.
سوت ۇكىمىندە ايىپتالۋشىنىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىنىڭ، كۋالاردىڭ ايعاقتارى جانە ساراپتاما قورىتىندىلارى ارقىلى تولىق دالەلدەنگەنى كورسەتىلدى.
شىلدە: اتىراۋ وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرىن ولتىرگەن ادامعا ءومىر بويعى جازا تاعايىندالدى
14-شىلدەدە اتىراۋ وبلىسىنىڭ جاڭگەلدين اۋىلىندا ءبىر وتباسىنى ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا سوت ۇكىمى شىقتى. ەكى ايعا سوزىلعان اشىق سوت پروتسەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سۇلتان سارسەماليەۆ بۇرىنعى جۇبايىنىڭ تۋىستارىن اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
29 جاستاعى سوتتالۋشى ۇرلىق، الاياقتىق، قۇجاتتاردى زاڭسىز يەلەنۋ جانە قىلمىستى جاسىرۋ باپتارى بويىنشا دا جاۋاپقا تارتىلدى. بۇدان بولەك، ول جابىرلەنۋشى تاراپقا مورالدىق زيان ءۇشىن 40 ميلليون تەڭگە وتەماقى تولەۋگە مىندەتتەلدى.
ول جازاسىن قاۋىپسىزدىگى ەرەكشە تۇزەتۋ مەكەمەسىندە جازاسىندا وتەيتىن بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇل وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىندا حابار-وشارسىز كەتكەن. تۋىستارىنىڭ ارىزىنان كەيىن ىزدەۋ جۇمىستارى 25-جەلتوقساندا باستالدى. كەيىن ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءمايىتى تابىلىپ، كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالانعان بولاتىن.
قازاقستاندا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قانداي جاعدايدا تاعايىندالادى؟
2024-جىلدىڭ ساۋىرىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى زاڭدارعا قول قويدى. سوعان سايكەس قىلمىستىق كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
ەندى كامەلەتكە تولماعان بالانى ولتىرگەنى، ونى زورلاعانى نەمەسە وعان قاتىستى سەكسۋالدىق سيپاتتاعى كۇش قولدانۋ ارەكەتتەرىن جاساعانى ءۇشىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ بالاماسىز جازا رەتىندە بەلگىلەندى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە قازاقستاندا 200 دەن استام ادام ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن وتەپ جاتىر.