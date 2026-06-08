ءورت سوندىرۋشىلەر جولدى بوگەپ تۇرعان كولىكتەردى قاعىپ وتە الا ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى ءورت سوندىرۋشىلەرگە توتەنشە جاعداي ورنىنا باراتىن جولداعى كەدەرگىلەردى، ونىڭ ىشىندە جولدى بوگەپ تۇرعان اۆتوكولىكتەردى ءسۇرىپ وتۋگە رۇقسات بەرۋ تۋرالى ۇسىنىسقا تۇسىنىكتەمە بەردى.
ەسكە سالساق، 15-ساۋىردە ءماجىلىس دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا ساۋال جولداعان ەدى. بۇل رەتتە دەپۋتات قۇتقارۋشىلاردىڭ قىزمەتى كەزىندە ءورت سوندىرۋگە اپارار جولداعى كەدەرگىلەردى، سونىڭ ىشىندە اۆتوكولىكتەردى سۇيرەپ شىعارۋعا رۇقسات بەرۋدى ۇسىندى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ دەپۋتاتتىق ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا زاڭعا سايكەس ءورت ءسوندىرۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ورتكە قارسى قىزمەت ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاجەت بولعان جاعدايدا ءورتتىڭ تارالۋىن بولدىرماۋعا جانە ءورتتى سوندىرۋگە باعىتتالعان شارالاردى قابىلداۋ ءۇشىن جابىق ەسىكتى، تەرەزەنى، شاتىردى، سونداي-اق قورشاۋ نىساندارىن بۇزىپ اشۋعا قۇقىلى ەكەنىن ايتتى.
ءورتتى ءسوندىرۋ كەزىندە زاڭدى ارەكەت ەتكەن قىزمەتكەرلەر كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋدەن بوساتىلاتىنى اتاپ وتىلگەن («ازاماتتىق قورعاۋ تۋرالى» زاڭنىڭ 63-بابى). ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس، شلاگباۋمدار تاۋلىك بويى كەزەكشى پەرسونالى بار ستاتسيونارلىق بەكەتپەن نەمەسە ولاردى قولمەن اشۋعا ارنالعان قۇرىلعىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
- ۋاكىلەتتى ورگان جولدى بوگەپ تۇرعان كولىكتەردى قاعىپ وتۋگە رۇقسات بەرۋدى ورىنسىز دەپ سانايدى. ويتكەنى جولدا كەدەرگىلەر بولعان جاعدايدا، ءورت ءسوندىرۋدىڭ ءتۇرلى ادىستەرى بار. بۇل رەتتە، تىعىز ورنالاسقان نىسانداردا ءورت شىقسا، ءىس-قيمىل الگوريتمىنە سايكەس پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ، وتۋگە كەدەرگى كەلتىرەتىن كولىكتەردى ماجبۇرلەپ كوشىرۋگە (ەۆاكۋاتسيالاۋعا) شىعادى، - دەلىنگەن ۇكىمەت باسشىسىنىڭ جاۋابىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا ءورت ءسوندىرۋ كولىكتەرىنىڭ اۋلاعا كىرۋ ەرەجەسىن رەتتەيتىن تالاپتار «ءورت قاۋىپسىزدىگىنە قويىلاتىن جالپى تالاپتار» تەحنيكالىق رەگلامەنتىندە ەسكەرىلگەن.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءورت قاۋىپسىزدىگى جۇيەسىن نىعايتۋ ءۇشىن قازىر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قۇرىلىس نورماسىنا تۇزەتۋ ەنگىزۋدى پىسىقتاپ جاتىر. بۇل رەتتە ءورت ءسوندىرۋ قۇرالدارىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن كوپپاتەرلى ۇيلەردىڭ جانىنان مىندەتتى تۇردە ارنايى الاڭدار جاساقتالماق. 15×6 مەتردەن كەم ەمەس اۋماقتا ارنايى بەلگى ورناتىلادى.
ەسكە سالساق، 12-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى تۇركىستان كوشەسىندە ورنالاسقان 21 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى پاتەردەن ءورت شىققان. وقيعا كەزىندە پاتەر ىشىندە ءبىر وتباسى بولعان. ءورت سالدارىنان ءۇش بالا مەرت بولىپ، ولاردىڭ اناسى اۋىر جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
وسى ءورت كەزىندە جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزا وتىرىپ تۇراققا قويىلعان اۆتوكولىك جەدەل تۇردە وقيعا ورنىنان الىنىپ تاستالدى. استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، كولىك جۇرگىزۋشىسى انىقتالىپ، وعان قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قولدانىلدى.
ايتا كەتەيىك، استاناداعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ورتتەن زارداپ شەككەن ايەلدىڭ جاعدايى اۋىر ەكەنىن جازعانبىز.