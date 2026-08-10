ءتولقۇجات پەن جەكە كۋالىك قانشا تۇرادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا بۇل قۇجاتتاردى 1,5 ميلليوننان استام ازامات الدى.
ءتولقۇجات پەن جەكە كۋالىك قازاقستاندىقتار اراسىندا سۇرانىسقا يە قۇجاتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا بۇل قۇجاتتاردى 1,5 ميلليوننان استام ازامات الدى. ال ماۋسىم ايىندا 269 مىڭنان استام قۇجات راسىمدەلدى.
ءتولقۇجاتتى تىركەلگەن جەرىنە قاراماستان كەز كەلگەن ح ق ك و- دا راسىمدەۋگە بولادى. 36 بەتتەن تۇراتىن ءتولقۇجاتتىڭ قۇنى - 34600 تەڭگە، 48 بەتتىك ءتولقۇجات - 51900 تەڭگە، ال بالالارعا ارنالعان ءتولقۇجات - 17300 تەڭگە.
جەكە كۋالىك العاش رەت 16 جاستان باستاپ بەرىلەدى. قۇجاتتى العاش رەت الۋ جانە جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن اۋىستىرۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج الىنبايدى. ال جەكە كۋالىك جوعالعان جاعدايدا مەملەكەتتىك باج مولشەرى - 865 تەڭگە.
ءتولقۇجات پەن جەكە كۋالىكتى دايىنداۋ مەرزىمى - 15 جۇمىس كۇنىنە دەيىن. سونداي-اق ەكى قۇجاتتى دا جەدەلدەتىلگەن تارتىپپەن راسىمدەۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەلىك بالا شەتەلدە ءتولقۇجاتىن جوعالتسا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى جازعان ەدىك.