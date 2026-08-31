KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءتۇتىن دەڭگەيى تەكسەرىلەدى: الماتىدا 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ اۆتوكولىكتەر تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى ءتيىس

    الماتى. KAZINFORM - بيىل 1- قىركۇيەكتەن باستاپ الماتىدا بەنزين، گاز جانە ديزەل وتىنىمەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەر ەكولوگيالىق نورماتيۆتەرگە سايكەستىگىن انىقتاۋ ءۇشىن تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى A-parking ماماندارى مالىمدەدى.

    Алматы транспорт дороги автомобили движение Алматы көлік жол қозғалыс
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    الماتى اكىمدىگىنە قاراستى ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تەحنيكالىق تەكسەرۋ - مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ قۇرامداس بولىگى ەمەس، جەكە ءراسىم بولىپ سانالادى. ونىڭ بارىسىندا شىعارىندىلار دەڭگەيى ولشەنەدى: بەنزينمەن جانە گازبەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەردىڭ پايدالانىلعان گازدىڭ ۋىتتىلىعى، ال ديزەلدى كولىكتەردىڭ ءتۇتىن شىعارۋ دەڭگەيى تەكسەرىلەدى. تەكسەرۋ ق ر س ت 1433-2023 ۇلتتىق ستاندارتىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى.

    - تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن مەرزىمىنەن بۇرىن ءوتۋدىڭ قاجەتى جوق. جاڭا تالاپ كەزەكتى مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋ مەرزىمى 1-قىركۇيەكتەن كەيىن كەلەتىن اۆتوكولىكتەرگە عانا قولدانىلادى. ەگەر اۆتوكولىك 2026 -جىلى 1-قىركۇيەككە دەيىن تەحنيكالىق بايقاۋدان وتسە، بەرىلگەن قۇجات بەلگىلەنگەن مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن جارامدى بولادى. تەحنيكالىق بايقاۋدان قايتا ءوتۋدىڭ نەمەسە وسى مەرزىمگە دەيىن ەكولوگيالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەپ حابارلادى A-parking.

    مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان بۇرىنعىداي كەز كەلگەن قولدانىستاعى تەحنيكالىق بايقاۋ ورتالىعىندا وتۋگە بولادى. ال شىعارىندىلار دەڭگەيىن ولشەۋگە ارنالعان تەحنيكالىق تەكسەرۋ قاجەتتى جابدىقپەن قامتىلعان اككرەديتتەلگەن ستانسيالاردا عانا جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق اۆتوكولىك يەسى قالاۋى بويىنشا اككرەديتتەلگەن ستانسيادا ەكى راسىمنەن دە - تەحنيكالىق تەكسەرۋ مەن مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان بىردەن وتە الادى.

    اككرەديتتەلگەن ستانسيالاردىڭ ءتىزىمى almaty-parking.kz سايتىندا جاريالانادى.

    ەسكە سالايىق، الماتىدا تەكسەرىلگەن ءار ءتورتىنشى كولىك ەكولوگيالىق نورماعا سايكەس كەلمەيتىنى بەلگىلى بولدى.

    بۇعان دەيىن 2027 -جىلى الماتىدا كۇشىنە ەنەتىن اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارىن بويىنشا Kazinform ءتىلشىسى الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆپەن سۇحباتتاسقان بولاتىن.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور