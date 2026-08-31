ءتۇتىن دەڭگەيى تەكسەرىلەدى: الماتىدا 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ اۆتوكولىكتەر تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى ءتيىس
الماتى. KAZINFORM - بيىل 1- قىركۇيەكتەن باستاپ الماتىدا بەنزين، گاز جانە ديزەل وتىنىمەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەر ەكولوگيالىق نورماتيۆتەرگە سايكەستىگىن انىقتاۋ ءۇشىن تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى A-parking ماماندارى مالىمدەدى.
الماتى اكىمدىگىنە قاراستى ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تەحنيكالىق تەكسەرۋ - مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ قۇرامداس بولىگى ەمەس، جەكە ءراسىم بولىپ سانالادى. ونىڭ بارىسىندا شىعارىندىلار دەڭگەيى ولشەنەدى: بەنزينمەن جانە گازبەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەردىڭ پايدالانىلعان گازدىڭ ۋىتتىلىعى، ال ديزەلدى كولىكتەردىڭ ءتۇتىن شىعارۋ دەڭگەيى تەكسەرىلەدى. تەكسەرۋ ق ر س ت 1433-2023 ۇلتتىق ستاندارتىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى.
- تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن مەرزىمىنەن بۇرىن ءوتۋدىڭ قاجەتى جوق. جاڭا تالاپ كەزەكتى مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋ مەرزىمى 1-قىركۇيەكتەن كەيىن كەلەتىن اۆتوكولىكتەرگە عانا قولدانىلادى. ەگەر اۆتوكولىك 2026 -جىلى 1-قىركۇيەككە دەيىن تەحنيكالىق بايقاۋدان وتسە، بەرىلگەن قۇجات بەلگىلەنگەن مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن جارامدى بولادى. تەحنيكالىق بايقاۋدان قايتا ءوتۋدىڭ نەمەسە وسى مەرزىمگە دەيىن ەكولوگيالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەپ حابارلادى A-parking.
مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان بۇرىنعىداي كەز كەلگەن قولدانىستاعى تەحنيكالىق بايقاۋ ورتالىعىندا وتۋگە بولادى. ال شىعارىندىلار دەڭگەيىن ولشەۋگە ارنالعان تەحنيكالىق تەكسەرۋ قاجەتتى جابدىقپەن قامتىلعان اككرەديتتەلگەن ستانسيالاردا عانا جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق اۆتوكولىك يەسى قالاۋى بويىنشا اككرەديتتەلگەن ستانسيادا ەكى راسىمنەن دە - تەحنيكالىق تەكسەرۋ مەن مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان بىردەن وتە الادى.
اككرەديتتەلگەن ستانسيالاردىڭ ءتىزىمى almaty-parking.kz سايتىندا جاريالانادى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا تەكسەرىلگەن ءار ءتورتىنشى كولىك ەكولوگيالىق نورماعا سايكەس كەلمەيتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇعان دەيىن 2027 -جىلى الماتىدا كۇشىنە ەنەتىن اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارىن بويىنشا Kazinform ءتىلشىسى الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باحتىگەرەيەۆپەن سۇحباتتاسقان بولاتىن.