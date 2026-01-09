CTS LRT- عا مامانداردى وقىتىپ، جۇمىسقا الادى
استانا. KAZINFORM - استانادا LRT جۇيەسىندە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەر قابىلدانىپ جاتىر. بۇل تۋرالى CTS كومپانياسى حابارلادى.
استانادا جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسىندە وقىتۋ جانە كەيىننەن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار لاۋازىم بويىنشا كادرلار قابىلداۋ باستالدى.
كومپانيادا مىنا سالالار بويىنشا جۇمىس ۇسىنادى:
عيماراتتار مەن كۇزەت ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ قىزمەتى:
- عيماراتتار مەن قورعاۋ ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ مەنەدجەرى؛
- كۇزەتىلەتىن اۋماقتىڭ اعا ينسپەكتورى؛
- عيماراتتاردى جوندەۋ شەبەرى.
ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ قىزمەتى:
- تەحنيكالىق جۇيەلەر مەنەدجەرى؛
- ساپا مەنەدجەرى؛
- ءورت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى مەنەدجەر.
مۇلىكتى باسقارۋ ءبولىمى:
- قويما مەنەدجەرى؛
- اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى؛
- قويما شارۋاشىلىعى تەحنيگى.
كەشەندى باسقارۋ ءبولىمى:
-ءبولىم باسشىسى؛
- كەشەندى جانە وقۋ باسقارماسىنىڭ مەنەدجەرى؛
-ءوندىرىس مەنەدجەرى؛
- ەكونوميكا مەنەدجەرى؛
- اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى؛
- اكىمشىلىك-شارۋاشىلىق جونىندەگى مەنەدجەر؛
- نىساندار مەن جابدىقتاردى باسقارۋ مەنەدجەرى؛
- ستانسيا اۋىسىمىنىڭ باسشىسى؛
- ستانسيا كەزەكشىسى؛
- قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرى؛
- ساپا مەنەدجەرى؛
-ءوندىرىس ديسپەتچەرى.
جىلجىمالى قۇرامدى جوندەۋ ءبولىمى:
-ءوندىرىس ديسپەتچەرى؛
- تەحنيكالىق تەكسەرۋ جانە اعىمداعى جوندەۋ سلەسارى؛
- جوسپارلى جوندەۋ سلەسارى؛
- جابدىقتاردى جوندەۋ سلەسارى.
پويىز بريگادالارى ءبولىمى:
- قوزعالىس مەنەدجەرى؛
- جول تەحنيكاسىنىڭ اعا ماشينيسى؛
- جول تەحنيكاسىنىڭ ماشينيسى.
باسقارۋ جانە بايلانىس جۇيەلەرى قىزمەتى:
- قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرى؛
- بايلانىس شەبەرى؛
- دابىل جۇيەسى شەبەرى؛
- دابىل جۇيەسى تەحنيگى.
ەلەكترلىك-مەحانيكالىق قىزمەت:
- جوندەۋ شەبەرى؛
- جوندەۋ سلەسارى.
ەلەكترلىك جوندەۋ قىزمەتى:
- ەنەرگەتيك؛
- ەلەكتر مونتەرى.
جولدار مەن قۇرىلىسجايلاردى پايدالانۋ قىزمەتى:
- جول مونتەرى (قاراۋشى)؛
- كوپىر جەلىسى مونتەرى.
- كانديداتتار جوعارى نەمەسە ارناۋلى ورتا ءبىلىم (كولىك، ماشينا جاساۋ، ينجەنەرلىك نەمەسە تەحنيكالىق ماماندىقتار، ەلەكترلى تەحنيكا نەمەسە ساباقتاس باعىتتار) بولۋى شارت. سول سياقتى ءتيىستى ماماندىق بويىنشا 1 جىلدان 3 جىلعا دەيىنگى جۇمىس تاجىريبەسىنىڭ بولۋى قاجەت.
جۇمىس بەرۋشىنىڭ ەسەبىنەن وقىتۋ نەمەسە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇسىنىلادى. وقۋ مەرزىمى – 4 ايعا دەيىن. وقىتۋ استانا قالاسىندا جۇمىس بەرۋشىنىڭ ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى.
ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس رەسمي تۇردە جۇمىسقا ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن. وقىتۋ كەزەڭىندە بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى قاراستىرىلعان. جۇمىسقا ورنالاسقاننان كەيىن لاۋازىمىنا بايلانىستى بەس كۇندىك نەمەسە اۋىسىمدىق جۇمىس كەستەسى بار. تۇيىندەمەلەر CTS- ءتىڭ رەسمي سايتى ارقىلى قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك بىلتىر LRT قۇرىلىسىنا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن قانشا قاراجات جۇمسالعانى جونىندە جازعان ەدىك.