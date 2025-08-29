ءتۇرلى سالالار بويىنشا ەلدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسقان ازاماتتار ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا، زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ءبىر توپ ازامات مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى
2025 -جىلعى 29 تامىز
قاۋلى ەتەمىن:
1. ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا، زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ناگرادتالسىن:
«وتان» وردەنىمەن
ءمامي قايرات ءابدرازاق ۇلى - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، الماتى قالاسى؛
I دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
داۋىلبايەۆ اسحات قايزوللا ۇلى - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى
روگوۆ يگور يۆانوۆيچ - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى؛
Ⅲدارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
ءازىموۆا ەلۆيرا ءابىلقاسىم قىزى - كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ ءتوراعاسى
بايىشيەۆ جولىمبەت نۇراحمەت ۇلى - «تۇران» ۋنيۆەرسيتەتى» مەكەمەسىنىڭ پروفەسسورى، الماتى قالاسى
جيەنبايەۆ ەرجان نۇرلان ۇلى - پرەزيدەنت كومەكشىسى
مالينوۆسكي ۆيكتور الەكساندروۆيچ - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق كونستيتۋتسيالىق ەكونوميكا ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، الماتى قالاسى
مەرعاليەۆ اسلامبەك امانگەلدى ۇلى - جوعارى سوتتىڭ ءتوراعاسى
پەتروۆ كونستانتين ۆيكتوروۆيچ - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ەكس- ورىنباسارى، اقتوبە قالاسى؛
«پاراسات» وردەنىمەن
الاۋحانوۆ ەسبەرگەن وراز ۇلى - قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى
بايمولدينا زاۋرەش حاميت قىزى - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق- قۇقىقتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ استانا ورتالىعىنىڭ باسشىسى
بالتابايەۆ قۋانىش جەتپىس ۇلى - «ل. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى
كيم گەورگي ۆلاديميروۆيچ - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى» ر م ق ك پروفەسسورى
قوعاموۆ مارات شەكىش ۇلى - «M. Narikbaev atyndaģy KAZGUU Universiteti» ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى
شاپاق ۋنزيلا - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن
اقپانوۆ ارىستان نوكەش ۇلى - «استانا» حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ج ش س پروفەسسورى
ءابدىراسىلوۆ ەرمەك باياحمەت ۇلى - «ل. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى
اۋباكىروۆا ينديرا ورال قىزى - ادىلەت مينيسترلىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» ر م ك ديرەكتورى
جولداسبەكوۆ نۇرجان وتەپباي ۇلى - جوعارعى سوتتىڭ سۋدياسى
نۇرمۇحانوۆ باقىت مارات ۇلى - كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى
سارسەمبايەۆ ەرلان جاقسىلىق ۇلى - ادىلەت ءمينيسترى
توكيەۆ اسلان سۇلتان ۇلى - جوعارعى سوتتىڭ اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى
ىدرىشيەۆا سارا قيمادي قىزى - «M. Narىkbaev atyndaģy KAZGUU Universىteti» ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
جانۇزاقوۆا ءلايلا تەلمان قىزى - «تۇران» ۋنيۆەرسيتەتى» مەكەمەسىنىڭ پروفەسسورى، الماتى قالاسى
قايىربەك الىبەك امانگەلدى ۇلى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتىنىڭ «قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق-دراما تەاترى» ك م ق ك مۋزىكانتى
قاناتوۆ الماس قانات ۇلى - «پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى» ر م ك ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى
ماتايەۆا مايگۇل حافيز قىزى - «Alikhan Bokeikhan University» ب م پرورەكتورى، سەمەي قالاسى
سكريابين سەرگەي ۆاسيليەۆيچ - ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» ر م ك باس عىلىمي قىزمەتكەرى.
2. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2025-جىلعى 28-تامىز
977№