    ءتۇرلى سالالار بويىنشا ەلدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسقان ازاماتتار ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا، زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ءبىر توپ ازامات مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى.

    Глава государства вручил награды за вклад в социально-экономическое развитие страны
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى

    2025 -جىلعى 29 تامىز

    قاۋلى ەتەمىن:

    1. ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا، زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ناگرادتالسىن:

    «وتان» وردەنىمەن

    ءمامي قايرات ءابدرازاق ۇلى - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، الماتى قالاسى؛

    I دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    داۋىلبايەۆ اسحات قايزوللا ۇلى - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى

    روگوۆ يگور يۆانوۆيچ - ارداگەر-قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى؛

    دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    ءازىموۆا ەلۆيرا ءابىلقاسىم قىزى - كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ ءتوراعاسى

    بايىشيەۆ جولىمبەت نۇراحمەت ۇلى - «تۇران» ۋنيۆەرسيتەتى» مەكەمەسىنىڭ پروفەسسورى، الماتى قالاسى

    جيەنبايەۆ ەرجان نۇرلان ۇلى - پرەزيدەنت كومەكشىسى

    مالينوۆسكي ۆيكتور الەكساندروۆيچ - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق كونستيتۋتسيالىق ەكونوميكا ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، الماتى قالاسى

    مەرعاليەۆ اسلامبەك امانگەلدى ۇلى - جوعارى سوتتىڭ ءتوراعاسى

    پەتروۆ كونستانتين ۆيكتوروۆيچ - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ەكس- ورىنباسارى، اقتوبە قالاسى؛

    «پاراسات» وردەنىمەن

    الاۋحانوۆ ەسبەرگەن وراز ۇلى - قۇقىقتانۋشى، استانا قالاسى

    بايمولدينا زاۋرەش حاميت قىزى - «نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق- قۇقىقتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ استانا ورتالىعىنىڭ باسشىسى

    بالتابايەۆ قۋانىش جەتپىس ۇلى - «ل. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى

    كيم گەورگي ۆلاديميروۆيچ - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى» ر م ق ك پروفەسسورى

    قوعاموۆ مارات شەكىش ۇلى - «M. Narikbaev atyndaģy KAZGUU Universiteti» ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى

    شاپاق ۋنزيلا - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    اقپانوۆ ارىستان نوكەش ۇلى - «استانا» حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ج ش س پروفەسسورى

    ءابدىراسىلوۆ ەرمەك باياحمەت ۇلى - «ل. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى

    اۋباكىروۆا ينديرا ورال قىزى - ادىلەت مينيسترلىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» ر م ك ديرەكتورى

    جولداسبەكوۆ نۇرجان وتەپباي ۇلى - جوعارعى سوتتىڭ سۋدياسى

    نۇرمۇحانوۆ باقىت مارات ۇلى - كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى

    سارسەمبايەۆ ەرلان جاقسىلىق ۇلى - ادىلەت ءمينيسترى

    توكيەۆ اسلان سۇلتان ۇلى - جوعارعى سوتتىڭ اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى

    ىدرىشيەۆا سارا قيمادي قىزى - «M. Narىkbaev atyndaģy KAZGUU Universىteti» ا ق پروفەسسورى، استانا قالاسى؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    جانۇزاقوۆا ءلايلا تەلمان قىزى - «تۇران» ۋنيۆەرسيتەتى» مەكەمەسىنىڭ پروفەسسورى، الماتى قالاسى

    قايىربەك الىبەك امانگەلدى ۇلى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتىنىڭ «قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق-دراما تەاترى» ك م ق ك مۋزىكانتى

    قاناتوۆ الماس قانات ۇلى - «پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى» ر م ك ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى

    ماتايەۆا مايگۇل حافيز قىزى - «Alikhan Bokeikhan University» ب م پرورەكتورى، سەمەي قالاسى

    سكريابين سەرگەي ۆاسيليەۆيچ - ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناما جانە قۇقىقتىق اقپارات ينستيتۋتى» ر م ك باس عىلىمي قىزمەتكەرى.

    2. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ

    استانا، اقوردا، 2025-جىلعى 28-تامىز

    977№

    بيلىك جانە ساياسات
