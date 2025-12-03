ءتارتىپ ساقشىلارى ۇيقىسى كەلگەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ بەتىنە سۋ بۇركتى
استانا. قازاقپارات - جامبىل وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 1600 دەن استام جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سالدارىنان 180-نەن اسا جولاۋشى قازا بولدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %26- عا تومەن. دەگەنمەن اجال قۇشتىرار اپاتتىڭ الدىن الۋ قاجەت-اق. ايماقتىڭ ءتارتىپ ساقشىلارى جول اپاتىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانداي قادامعا بارىپ جاتىر؟
جول اپاتىنىڭ باسىم بولىگى «باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي» حالىقارالىق ءدالىزىنىڭ جامبىل اۋماعىنان وتەتىن بولىگىندە تىركەلەدى. پوليتسەيلەردىڭ مالىمەتىنشە، وبلىس بويىنشا اپات ءجيى بولاتىن 36 قاۋىپتى ۋچاسكە بار، سونىڭ كوبى - كۇرە جولدىڭ تاۋ بوكتەرىمەن وتەتىن وتكەلدەرى مەن ەلدى مەكەندەرگە، اسىرەسە تارازعا كىرەبەرىس تۇستار. ءدال وسى ارالىقتاردا كولىك اعىنى كوپ، جىلدامدىق جوعارى، ال ءتۇن ورتاسى مەن تاڭعا جۋىق كەزدە جۇرگىزۋشىلەردىڭ شارشاۋى مەن ەرەجەنى ەلەمەۋى سالدارىنان قايعىلى جاعداي جيىلەيدى. سوندىقتان ءتارتىپ ساقشىلارى بەلگىلەرمەن جولدى جاساندى تۇردە قىسىپ، جۇرگىزۋشىلەردى توقتاتىپ، ۇيقىسى كەلگەندەردىڭ بەتىنە سۋ بۇركىپ بارىن سالۋدا.
بىلتىر وسى اۋماقتاردا 281 جول اپاتى بولعان. پوليتسيا دەپارتامەنتى سول جەرلەرگە بارىنشا كوڭىل ءبولىپ جاتىر. قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەيتىن 10 اۆتوكولىك الىندى. بۇگىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاس جولداردا قاشىقتىقتان باقىلايتىن درون دا جۇمىلدىرىلعان. پيلوتسىز باسقارىلاتىن قۇرىلعى اۆتوبان بويىن 15 شاقىرىمعا دەيىن باقىلاپ، اۋەدە 40 مينۋت ۇشا الادى. جىل باسىنان بەرى درون كومەگىمەن 400-دەن استام جولدىڭ قارسى بەتىنە شىعۋ دەرەگى انىقتالعان.
ايتا كەتەيىك، ەندى ايماقتا اۆتوبۋستار مەن جەدەل-جاردەم كولىكتەرىنە ايىپپۇل جازاتىن كامەرالار ورناتىلماق. ولار قالا ىشىندەگى جول ەرەجەسىن بۇزۋشىلاردى انىقتاماق.
24.kz