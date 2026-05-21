ءسۇت ونىمدەرىنىڭ قىمباتتاۋىنا نە اسەر ەتتى؟
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرىنىڭ باعاسى تاعى دا ءوسىپ، وتاندىق تۇتىنۋشىلاردىڭ قالتاسىنا سالماق سالا باستادى، دەپ حابارلايدى «24kz».
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ رەسمي مالىمەتتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، نارىقتاعى باعا ديناميكاسىنا تالداۋ جاسادى. ستاتيستيكا قورىتىندىسى بويىنشا، جىلدىق كورسەتكىشتە ءسۇت ونىمدەرى ورتاشا ەسەپپەن %9,4- عا قىمباتتاعان. اسىرەسە قىشقىل ءسۇت ونىمدەرى مەن ىرىمشىك (سىر) باعاسىنىڭ ءوسىمى جوعارى قارقىن الىپ، تيىسىنشە %13,4 جانە %12,4-عا ءبىر-اق كوتەرىلگەن. ماماندار بۇل قىمباتشىلىق ءبىر ساتتە بولا سالعان سەكىرىس ەمەس، سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە اي سايىن ورتاشا ەسەپپەن %1- عا جۋىق جيناقتالعان ينفلياتسيانىڭ ناتيجەسى ەكەنىن ايتادى.
دەگەنمەن، بۇل سوڭعى جىلدارداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش ەمەس. نارىقتاعى ەڭ ۇلكەن باعا سەكىرىسى 2022 -جىلى تىركەلگەن بولاتىن، ال قازىرگى ءۇردىس سول تۇراقتانعان كەزەڭنەن كەيىنگى جاڭا تولقىندى كورسەتىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قىمباتشىلىقتىڭ ارتىندا بىرنەشە ءىرى ەكونوميكالىق فاكتورلار تۇر. ءبىرىنشى كەزەكتە، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردىڭ شيكى سۇتكە بەرەتىن باعاسى وسكەن، بۇل قايتا وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ سوڭعى ءونىم قۇنىن كوتەرۋىنە ماجبۇرلەيدى. وعان قوسا، فەرمەرلەر مەن كاسىپورىندار ءۇشىن مال ازىعى، جانار-جاعارماي، قاپتاما ماتەريالدارى مەن لوگيستيكا شىعىندارى ارتقان.
سونداي-اق ەلەكتر ەنەرگياسى مەن كوممۋنالدىق تاريفتەردىڭ ءوسۋى دە ءونىمنىڭ وزىندىك قۇنىن قىمباتتاتىپ جىبەردى. مامانداردىڭ بولجامى بويىنشا، ەگەر وندىرىستىك شىعىندار مەن تاسىمال قۇنى تۇراقتالماسا، ءسۇت ونىمدەرى باعاسىنىڭ باياۋ ءوسۋ ءۇردىسى الداعى ۋاقىتتا دا ساقتالۋى مۇمكىن.