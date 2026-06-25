ءسابيىن كوتەرگەن كۋرەر-اناعا قانداي قولداۋ كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - شاقالاعىن كوتەرىپ، الماتىنى كەزىپ، كۋرەر بولىپ جۇرگەن ايەل شىمكەنتكە كوشىپ كەتتى. بۇل جونىندە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول تۇياقبايەۆ مالىمدەدى.
- بۇل اقپارات جاريا بولا سالا، الماتى قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى مەملەكەت اتىنان ونىڭ ۇيىنە باردى. جۇمىسقا ورنالاستىرۋ شارالارى ۇسىنىلدى. ءبىراق اتالعان وتباسى باس تارتتى. ولار الماتىدان كەتىپ قالدى. بۇرىن شىمكەنتتە تۇرعان ەكەن، سوندا ورالدى. ەشكىم ەشقانداي قىسىم جاساعان جوق. مۇنداي شەشىمدى قابىلداعان - وزدەرى. نەگە ولاي ىستەگەنىن بىلمەيمىن. ءۇي ءىشىنىڭ جەكە ماسەلەسى. مۇمكىن اتا-اناسى شاقىرعان شىعار. كۇنى كەشە شىمكەنت قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى ولاردىڭ اتالعان شاھارعا قونىس اۋدارعانىن راستادى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ەربول تۇياقبايەۆ ايەلدىڭ جۇمىس ىستەۋىنە مينيسترلىكتىڭ ەشقانداي قارسىلىعى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا جاۋاپتى ورگان ايەل جۇمىس ىستەسە، انا مەن بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءمان بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قازاقستاندا ەڭبەك كىتاپشالارىن قولدانىستان شىعارىپ، ازاماتتاردىڭ ەڭبەك ءوتىلىن سيفرلىق فورماتتا تىركەۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەگەن ەدى.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا