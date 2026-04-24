CryptoPay: پرەزيدەنتكە وتاندىق العاشقى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ ءۇردىسى كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا وتاندىق CryptoPay جۇيەسىن پايدالانۋ ارقىلى قازاقستانداعى العاشقى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ ءۇردىسى كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى-2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنە دەيىنگى كەرى ساناقتى ينتەراكتيۆتى فورماتتا ىسكە قوستى.
پرەزيدەنت بۇگىن Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى. ورتالىقتا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جۇرگىزىلىپ، ستارتاپ- باستامالار مەن باسقا دا قولدانبالى شەشىمدەردىڭ ەنگىزىلۋىنە جاعداي جاسالادى.
ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار ج ي تەحنولوگياسىن مەملەكەتتىك سەكتوردا، بيزنەستە جانە كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جالپى، ورتالىق مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى تەحنولوگيالىق، زاماناۋي جانە باسەكەگە قابىلەتتى ەلگە اينالدىرۋدى كوزدەيتىن ستراتەگيالىق باعدارىن ورىنداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.
پرەزيدەنت ورتالىقتى ارالاۋ بارىسىندا Astana Smart City جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىنا كۋا بولدى.