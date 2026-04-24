ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:31, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    CryptoPay: پرەزيدەنتكە وتاندىق العاشقى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ ءۇردىسى كورسەتىلدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا وتاندىق CryptoPay جۇيەسىن پايدالانۋ ارقىلى قازاقستانداعى العاشقى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ ءۇردىسى كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Президенту показали первый в Казахстане криптоплатеж через CryptoPay
    Фото: Акорда

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى-2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنە دەيىنگى كەرى ساناقتى ينتەراكتيۆتى فورماتتا ىسكە قوستى.

    پرەزيدەنت بۇگىن Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى. ورتالىقتا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جۇرگىزىلىپ، ستارتاپ- باستامالار مەن باسقا دا قولدانبالى شەشىمدەردىڭ ەنگىزىلۋىنە جاعداي جاسالادى.

    Президентке отандық алғашқы криптовалютамен төлеу үрдісі көрсетілді
    Фото: Ақорда

    ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار ج ي تەحنولوگياسىن مەملەكەتتىك سەكتوردا، بيزنەستە جانە كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    جالپى، ورتالىق مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى تەحنولوگيالىق، زاماناۋي جانە باسەكەگە قابىلەتتى ەلگە اينالدىرۋدى كوزدەيتىن ستراتەگيالىق باعدارىن ورىنداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.

    پرەزيدەنت ورتالىقتى ارالاۋ بارىسىندا Astana Smart City جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىنا كۋا بولدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار