ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:30, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    ءۇندىستاندىق مۇعالىم 20 جىل جۇمىسقا كەلمەگەن

    استانا. قازاقپارات - ءۇندىستاندىق مادحيا- پرادەش شتاتىنىڭ بيلىك وكىلدەرى يندور قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ ءبىرىنىڭ مۇعالىمى 20   جىل جۇمىسقا كەلمەگەنىن انىقتادى.

    Үндістандағы митинг
    Фото: Report

    سانگيتا كاشياپ 1994 - جىلى يندورا قالاسىنداعى مەملەكەتتىك مەكتەپكە جۇمىسقا ورنالاسقان. ءبىراق سول كەزدەن بەرى جۇمىسقا كەلمەگەن ەكەن. ال ەلدىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى بولسا، ونىڭ نەلىكتەن جۇمىستان شىعارىلماعانىن تۇسىندىرە المادى.

    BBC ءتىلشىسى اتاپ وتكەندەي، وڭىردە كوپتەگەن مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىت جۇمىسقا كەلمەيتىن كورىنەدى.

    كەيبىر مۇعالىمدەر مەكتەپتە 3 جىل كورىنبەيدى ەكەن. ال سانگيتا كاشياپ 20 جىل بويى جۇمىسقا كەلمەي، بۇل كورسەتكىش بويىنشا رەكورد ورناتتى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار