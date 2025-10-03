21:30, 03 - قازان 2025 | GMT +5
ءۇندىستاندىق مۇعالىم 20 جىل جۇمىسقا كەلمەگەن
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستاندىق مادحيا- پرادەش شتاتىنىڭ بيلىك وكىلدەرى يندور قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ ءبىرىنىڭ مۇعالىمى 20 جىل جۇمىسقا كەلمەگەنىن انىقتادى.
سانگيتا كاشياپ 1994 - جىلى يندورا قالاسىنداعى مەملەكەتتىك مەكتەپكە جۇمىسقا ورنالاسقان. ءبىراق سول كەزدەن بەرى جۇمىسقا كەلمەگەن ەكەن. ال ەلدىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى بولسا، ونىڭ نەلىكتەن جۇمىستان شىعارىلماعانىن تۇسىندىرە المادى.
BBC ءتىلشىسى اتاپ وتكەندەي، وڭىردە كوپتەگەن مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىت جۇمىسقا كەلمەيتىن كورىنەدى.
كەيبىر مۇعالىمدەر مەكتەپتە 3 جىل كورىنبەيدى ەكەن. ال سانگيتا كاشياپ 20 جىل بويى جۇمىسقا كەلمەي، بۇل كورسەتكىش بويىنشا رەكورد ورناتتى.