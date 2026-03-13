ءۇندىستاندا گاز تاپشىلىعىنان مەيرامحانالار تاماقتى وتقا ءپىسىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - گاز تاپشىلىعى ءۇندىستانداعى كاسىپكەرلەردى تىعىرىققا تىرەدى. ەلدەگى مەيرامحانالار تاماقتى وتقا ءپىسىرىپ جاتىر.
ويتكەنى بالونداعى گازدىڭ باعاسى 55 دوللارعا جۋىقتادى. شىعىن كوبەيگەن سوڭ كوپتەگەن مەيرامحانا ىستىق تاماق دايىندامايتىن بولعان. ءۇندىستانداعى گاز تاپشىلىعى ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسى شەكتەلگەن سوڭ تۋىنداپ وتىر. مەملەكەت جىل سايىن 31 ميلليون توننادان استام سۇيىتىلعان مۇناي گازىن تۇتىنادى. ونىڭ 60 پايىزى - يمپورت.
