20:31, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ءۇندىستانعا رەسەيدەن مۇناي الۋعا رۇقسات ەتىلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش ءۇندىستانعا رەسەيدەن مۇناي ساتىپ الۋعا ۋاقىتشا رۇقسات ەتتى. قۇراما شتاتتار قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، وسىعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋ تەك 30 كۇنگە كۇشىن جويادى.
امەريكا مەن يزرايلدىڭ شابۋىلىنان سوڭ، تەگەران ورمۇز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىن شەكتەپ تاستادى. دەمەك الەمدىك نارىقتا مۇناي ازايىپ، باعا كۇرت ءوسۋى ىقتيمال. ا ق ش بۇعان جول بەرمەۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا وسىنداي جەڭىلدىك جاساماق.
ۆاشينگتون بۇدان رەسەي تابىسقا كەنەلۋى ەكىتالاي دەپ سانايدى. ويتكەنى تەڭىزدە قاڭتارىلىپ تۇرعان تانكەرلەردەگى مۇنايدى عانا ساتىپ الۋعا رۇقسات بەرىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى ساۋدادا قارا التىن باعاسى باررەلىنە 86 دوللاردان اسىپ ءتۇستى.
24.kz