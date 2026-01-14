21:57, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ءۇندىستان يرانعا كۇرىش ەكسپورتتاۋدى توقتاتتى
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستان بولسا يرانداعى اۋقىمدى نارازىلىقتار مەن تاريفتەردەن قاۋىپتەنىپ، ەلگە كۇرىش ەكسپورتتاۋدى توقتاتتى. يران ءۇندىستان كۇرىشىنىڭ الەم بويىنشا ەكىنشى ورىن الاتىن ءىرى ساتىپ الۋشىسى.
جىل سايىن 750 ميلليون دوللار كولەمىندە ءونىم يمپورتتايدى. قازىر تاراپتار اراسىندا بايلانىس ۇزىلگەن. ەندى ءۇندىستان جاڭا نارىققا شىعاتىن جولدار ىزدەستىرۋگە ءماجبۇر. بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ساۋدا-ساتتىق جۇرگىزەتىن مەملەكەت تاۋارلارىنا %25 باج سالىعى ەنگىزىلەتىنىن جاريالاعان ەدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل مالىمدەمەدەن كەيىن ءۇندىستاندىق ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ يرانمەن جاڭا كەلىسىمشارتتار ورناتۋعا ىنتاسى تومەندەگەن.
24.kz