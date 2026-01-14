ق ز
    ءۇندىستان يرانعا كۇرىش ەكسپورتتاۋدى توقتاتتى

    استانا. قازاقپارات - ءۇندىستان بولسا يرانداعى اۋقىمدى نارازىلىقتار مەن تاريفتەردەن قاۋىپتەنىپ، ەلگە كۇرىش ەكسپورتتاۋدى توقتاتتى. يران ءۇندىستان كۇرىشىنىڭ الەم بويىنشا ەكىنشى ورىن الاتىن ءىرى ساتىپ الۋشىسى.

    рис
    Фото: pixabay.com

    جىل سايىن 750 ميلليون دوللار كولەمىندە ءونىم يمپورتتايدى. قازىر تاراپتار اراسىندا بايلانىس ۇزىلگەن. ەندى ءۇندىستان جاڭا نارىققا شىعاتىن جولدار ىزدەستىرۋگە ءماجبۇر. بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ساۋدا-ساتتىق جۇرگىزەتىن مەملەكەت تاۋارلارىنا %25 باج سالىعى ەنگىزىلەتىنىن جاريالاعان ەدى.

    ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل مالىمدەمەدەن كەيىن ءۇندىستاندىق ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ يرانمەن جاڭا كەلىسىمشارتتار ورناتۋعا ىنتاسى تومەندەگەن.

