ءۇندىستان رەسەيلىك مۇنايدى يۋانمەن ساتىپ الىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - بيىل ەكىنشى توقساندا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنداعى دوللاردىڭ ۇلەسى ازايىپ، بىردەن 1 جارىم پايىز كەمىدى. بۇل حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ دەرەگى. جالپىلاي العاندا، دوللاردىڭ كولەمى 56,3 پايىزعا دەيىن تۇسكەن.
مۇنداي كورسەتكىش سوڭعى 30 جىلدا بولعان ەمەس. بۇعان ا ق ش ۆاليۋتاسى يندەكسىنىڭ تومەندەۋى سەبەپ. «فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى ينۆەستورلاردىڭ دوللارعا قاتىستى سەنىمىنە سەلكەۋ ءتۇسىردى»، - دەيدى ساراپشىلار.
ال وسى ۋاقىتتا ءۇندىستان رەسەيلىك مۇنايدى يۋانمەن ساتىپ الىپ جاتىر. «باتىستىڭ ماسكەۋگە سالعان سانكسيالارىنان قۇتىلۋدىڭ بىردەن ءبىر امالى وسى»، - دەيدى ساراپشىلار.
«رەيتەر» اگەنتتىگىنىڭ دەرەگى بويىنشا ا ق ش ۆاليۋتاسىنان باس تارتقان ەكى جاق اۋەلى رۋپييمەن ەسەپ ايىرىسقان. الايدا، بۇل ماسكەۋ ءۇشىن وپەراتسيالىق قيىندىق تۋعىزدى. ال يۋان -رۋبلگە ايىرباستاۋعا بولاتىن ساناۋلى حالىقارالىق ۆاليۋتا. جالپى بيىل ەكىنشى توقساندا رەسەيلىك مۇنايدىڭ 31,4 پايىزى ءۇندىستانعا جونەلتىلگەن.
ايتا كەتەرلىگى، كەيىنگى كەزدە مۇناي نارىعىنىڭ ءىرى ويىنشىلارى دوللارسىز ساۋداعا كوشە باستادى. مۇنى ساراپشىلار دا راستاپ وتىر.
24.kz