ءۇندىستان مەن ا ق ش ساۋدا كەلىسسوزدەرىنە وپتيميستىك كوزقاراستارىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي ا ق ش پەن ءۇندىستاننىڭ «جاقىن دوس ءارى سەرىكتەس» ەكەنىن ايتىپ، ساۋدا كەلىسسوزدەرى ەكى ەلدىڭ الەۋەتىن اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
مودي ەكى ەل ساۋدا ايىرماشىلىقتارىن «مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك» شەشۋگە تىرىسىپ جاتقانىن ايتتى. ول ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەلىسسوزدەردى اسىعا كۇتەتىنىن دە بىلدىردى.
- ءبىز حالقىمىزدىڭ جارقىن جانە گۇلدەنگەن بولاشاعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بىرگە جۇمىس ىستەيتىن بولامىز، - دەپ جازدى نارەندرا مودي.
ترامپ تا ءدال سول كۇنى جازبا جاريالاپ، موديدى «وتە جاقسى دوس» دەپ اتادى جانە ەكى ەلدىڭ كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن راستادى. ول سونداي-اق الداعى اپتالاردا قولايلى ناتيجە كۇتەتىنىن ايتتى.
ۆاشينگتون نيۋ-دەليگە امەريكالىق ءسۇت جانە اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىنە باج سالىعىن تومەندەتۋگە قىسىم جاساپ وتىر. ءۇندىستان ءوزىنىڭ كوپتەگەن شاعىن فەرمەرلەرىن قورعاۋ ءۇشىن بۇعان قارسى تۇردى.
ترامپ ءۇندىستاننان رەسەيلىك مۇنايعا تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، امەريكالىق سۇيىتىلعان تابيعي گاز بەن شيكى مۇناي ساتىپ الۋدى ارتتىرۋدى سۇرادى. الايدا ءۇندىستان ەنەرگيا كوزدەرىن ءارتاراپتاندىرۋ باعانىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت ەكەنىن العا تارتادى.
تەحنولوگيا سالاسىندا امەريكالىق كومپانيالار نارىققا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە، زياتكەرلىك مەنشىكتى قورعاۋدى كۇشەيتۋگە جانە دەرەكتەردى لوكاليزاتسيالاۋ ەرەجەلەرىن جەڭىلدەتۋگە ۇمتىلۋدا. ال ءۇندىستان بۇل تالاپتاردى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ءوز ستارتاپتارىن قولداۋ ءۇشىن قاجەتتى دەپ ەسەپتەيدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ەنەرگەتيكاداعى بۇل شەشىلمەگەن داۋلار كەلىسسوزدەردى بوگەپ جاتىر جانە جان-جاقتى كەلىسىمگە كەلۋدەگى ەڭ ۇلكەن كەدەرگى بولىپ تۇر.
بۇعان دەيىن ترامپ ءۇندىستان يمپورتىنا سالىناتىن باج سالىعىن ەكى ەسە ارتتىرىپ، %50- عا دەيىن جەتكىزگەنى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.