ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلىنىڭ تايجاقى تونى كورسەتىلدى - مۋزەيدەگى بىرەگەي ەكسپونات
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كيىم كۇنىنە وراي ۇلتتىق مۋزەيدە ارنايى دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرىلدى. شارا بارىسىندا وتكەن عاسىرلاردان سىر شەرتەتىن، اتا-بابالارىمىز كيگەن شاپاندار، توندار مەن بورىكتەر كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى.
جيىنعا ەتنوگراف ءارى قولونەرشى بۇلبۇل كاپ قىزى دا قاتىسىپ، ءوز قولىمەن ورنەكتەگەن ۇلتتىق كيىمدەرىن تانىستىردى.
- بۇگىن ۇلتتىق كيىم كۇنىنە وراي مۋزەيگە قازاق قىزىنىڭ ومىردە 1-اق رەت كيەتىن كيىمى - ساۋكەلەنى الىپ كەلىپ تۇرمىن. بۇل ساۋكەلەنى تۇگەلدەي ءوز قولىممەن جاساعانمىن. بۇعان سالىنعان ورنەك اققۋ مويىن. نەگە دەسەڭىز، اققۋدىڭ ماحابباتىن، نازىكتىگىن، سۇلۋلىعىن بەرسىن جانە اققۋ سەكىلدى ەركىن بولسىن دەگەن ماعىنادا تىگىلگەن. ونىڭ شاشجابارى، جەلەگى جانە جولى بار. بۇل سۇلاما دەپ ايتىلادى. وعان ادەيى قۇسقانات ورنەك سالدىم. سەبەبى قىزىمىز ۇيادان ۇشقاندا قۇس سياقتى ەركىن سامعاپ ۇشسىن دەگەن ماعىنادا. قىز بالانى جالپى قازاق ۇزاتقاندا قىزىل كويلەكپەن ۇزاتقان. قىزىل جاستىقتىڭ - قۋانىشتىڭ ءوڭى. جاستىعىمەن قوشتاسىپ، قۋانىشىمەن قاۋىشىپ جاتىر دەپ قىزىل كويلەكپەن ۇزاتقان، - دەيدى قولونەرشى.
ەتنوگراف قازاقتىڭ تاعى ءبىر ۇلتتىق كيىمى - شەكپەن تۋرالى دا تىڭ اقپاراتتارمەن ءبولىستى.
- قازاقتا جالپى ماۋتى شەكپەن، شيدەم شەكپەن، بيازى شەكپەن جانە ماقپال شەكپەن دەگەن تۇرلەرى بار. شەكپەندى تەك 45 جاستان اسقان ەر- ازاماتتار كيگەن. ايەل ادام كيمەگەن. تۇيەنىڭ جۇنىنەن توقىلعان وتە كيەلى كيىم. مۇنىڭ توقىلۋ جولى ەرەكشە. ونى ساۋىتتىڭ ىشىنەن وق وتكىزبەيدى دەپ تە كيگەن. ويتكەنى، ول تىعىز توقىلادى. ىستىقتا ىستىق وتكىزبەيدى، سۋىقتا سۋىق وتكىزبەيدى. ساۋدا جاساعاندا ادامدار شەكپەننىڭ ۇستىنە سۋ قۇيىپ جىبەرەدى ەكەن. سول كەزدە سۋ كيىمنىڭ ىشىنە وتپەيتىن كورىنەدى. شەكپەننىڭ قۇنى دا وسىعان ساي باعالانعان، - دەيدى بۇلبۇل كاپ قىزى.
كورمەدەگى ەرەكشە ەكسپوناتتاردىڭ ءبىرى - ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلىنىڭ تونى. 1940 -جىلعا تيەسىلى بۇل سىرتقى كيىم «تايجاقى» دەپ اتالادى.
- بۇل ءبىزدىڭ مۋزەيدەگى بىرەگەي ەكسپونات. تايدىڭ تابيعي تەرىسىنەن تىگىلگەن. ارينە، قازىر بۇل توندى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ قاجەت. ءبىز ول جۇمىستاردى الداعى ۋاقىتقا جوسپارلاپ وتىرمىز. ازىرگە بۇل كيىم مۋزەيىمىزدە ارنايى جاعدايدا ساقتالىپ تۇر، - دەيدى ۇلتتىق مۋزەيدىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى باقىتگۇل نۇرعوجينا.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت