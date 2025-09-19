ءمۇفتيات الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۋاعىزشىلاردى قالاي قاداعالايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا الەۋمەتتىك جەلىدە بەلسەندى يمامدار تۋرالى، ولار ايتاتىن ۋاعىز-ناسيحاتتىڭ باعىتتارى تۋرالى پىكىرىن ءبىلدىردى.
باس ءمۇفتي الەۋمەتتىك جەلىلەردە ق م د ب اككاۋنتتارى بار ەكەنىن، COVID-19 پاندەمياسىندا مەشىت ەسىكتەرى جابىلعانىمەن، ونلاين ۋاعىز-ناسيحات توقتاماعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل جاڭا ادىستەر قازىر دە جالعاسىپ كەلەدى جانە وقىرمانى كوپ يمامدار قاتارى قالىپتاستى.
- ءمۇفتياتتا اقپارات ءبولىمى جۇمىس ىستەيدى، وعان قوسا ۋاعىز-ناسيحات ءبولىمى ۋاعىزداردىڭ تاقىرىپتارىن بەكىتىپ، يمامادار اراسىندا بولەدى. اۋىل-ايماقتاعى يمامدارعا ۋاعىزدىڭ ءماتىنىن دە دايىنداپ بەرەدى. اسىرەسە الەۋمەتتىك جەلىدە بەلسەندى يمامدارعا ارنايى باعىت بەرىلىپ، قوعامعا قاجەت اقپارات ناسيحاتتالادى. كەشە عانا وقۋ جىلى قارساڭىندا ءبىلىمدى بولۋ قانداي ساۋاپقا كەنەلتەتىنى ايتىلدى. بىرلىك كۇنى، وتان قورعاۋشىلار كۇنى سەكىلدى ءاربىر مەملەكەتتىك مەرەكە قارساڭىندا شاريعي نەگىزدە تاقىرپىپقا ساي ۋاعىزدار ايتىلادى، - دەدى ن. تاعان ۇلى.
سونىمەن بىرگە، ءمۇفيات تىكەلەي ەفيرلەر مەن پودكاستتار ۇيىمداستىرىپ تۇرادى. ءدىني باسقارماعا قاراستى «مۇنارا ت ۆ» تەلەارناسى جۇمىس ىستەيدى. اسىرەسە موڭعوليا مەن رەسەيدە تۇراتىن قازاقتار بۇل ارنانى ءجيى كورەدى ەكەن.
ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسىنا مەملەكەتتەن بيۋدجەت بولىنبەيتىنىن، تەك قانا دەمەۋشىلەر مەن حالىقتىڭ كومەگىمەن جۇمىس ىستەپ جاتقاندارىن دا ايتتى.
- وكىنىشكە قاراي، قازاقتىڭ قۇندىلىقتارىنا، داستۇرگە ءتىل تيگىزگەندەر دە بولدى، ءبىز ولاردى شاقىرىپ الىپ، قاتتى-قاتتى ەسكەرتۋ ايتتىق. ءوزىم دە «وقىماعان تاقىرىپقا بارما» دەگەندى قايتالاپ جۇرەمىن. قازاق تىلىنە قاتىستى، اناعا قاتىستى ءبىرجاقتى ۋاعىز ايتقاندار بولدى. ءمۇفتياتقا قاراستى يمامدار نەمەسە قاتىسى جوق ادامدار دا ءتۇرلى ءدىني ۋاعىز جاسايدى. ءبىز ولاردان باسىمىزدى الىپ قاشپايمىز، كەرىسىنشە حابارلاسىپ، قولىمىزدان كەلگەنشە قاتەلەسكەندەردى شاقىرىپ، ءتۇسىندىرىپ، تۇزەتىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۋاعىزدى ءارتۇرلى ساناتتاعى ادامدار تىڭدايتىن بولعاندىقتان، كوپشىلىكتى ەسكەرە وتىرىپ ايتىلۋى كەرەك. كەي يمامنىڭ تاجىريبەسى جەتىسپەي، بايقاماي قاتە جىبەرىپ، سىنعا قالىپ جاتادى.
- كەيدە تانىمالدىقتىڭ ءوزى ادامدى دەرتكە شالدىقتىرادى. بىرنەشە ۇستازعا «پالەنباي وقىرمانىم بار دەپ وزدەرىڭىزدى دارىپتەمەڭىزدەر، حالىق بىزدەن جوعارى، ءبىز ونىڭ قىزمەتشىسىمىز» دەدىم. قوجا احمەت ياسساۋي ايتقانداي، «حاققا قىزمەت حالىققا قىزمەتتەن باستالادى. ال حالىققا قىزمەت ەتۋ ءۇشىن ادام توپىراق ءتارىزدى قاراپايىم بولۋى كەرەك». سوندىقتان كەز كەلگەن يمام، ۇستاز ۋاعىزدا قاراپايىمدىلىقتى كورسەتۋى كەرەك، ءبارىن ءبىر نەگىزگە سۇيەنىپ ايتۋى كەرەك، - دەدى ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى قورىتىندىلاندى. سەگىزىنشى مارتە ۇيىمداستىرىلعان باسقوسۋدا سەنىم عانا ەمەس، عالامدىق كەلەڭسىزدىكتەر مەن ادامزات ۇشىراساتىن قيىندىقتاردىڭ تيەگى تارقاتىلدى. ءاربىر ۇسىنىس ءوزارا دوستىققا، ءدىنارالىق ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەنىن كوردىك.
ايجان سەرىكجان قىزى